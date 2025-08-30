Herói! Ariel dedica gol à torcida do Santa Cruz: 'Essa torcida maravilhosa'

Ariel, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz saiu na frente no primeiro confronto do mata-mata decisivo em busca do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, e o atacante Ariel foi um dos destaques da partida. Autor do único gol da partida, o jogador celebrou o resultado e fez questão de dedicar o gol à torcida tricolor, que lotou as arquibancadas e empurrou o time do início ao fim.



“Quero mandar uma mensagem para a torcida. Eu estava ansioso, e sei que a torcida também estava. A gente queria muito fazer um bom jogo, um jogo perfeito — e conseguimos o resultado nesse primeiro jogo dos dois”, afirmou o atacante, ainda no gramado, após o apito final.

Com o triunfo, o Santa Cruz leva vantagem para a partida de volta. Mesmo assim, Ariel pregou cautela e concentração total para garantir o objetivo principal da temporada: o acesso.

“Agora é trabalhar durante a semana, com foco e concentração, para podermos conquistar o acesso. Essa torcida maravilhosa merece. E, para nós jogadores, também é um grande prestígio”, completou.

O jogo de volta será disputado no domingo (07). O Santa Cruz precisa apenas de um empate para garantir o tão desejado acesso à Série C.

