William Júnior exibe corte na perna após vitória do Santa Cruz: 'Marcas de uma batalha'

William Júnior, meia do Santa Cruz (Reprodução)

Em uma noite de grande público na Arena Pernambuco, o Santa Cruz deu um passo importante rumo ao acesso à Série C. Com mais de 40 mil torcedores presentes, o Tricolor venceu o América-RN por 1 a 0 neste sábado (30), no jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado pelo atacante argentino Ariel Nahuelpán.

A partida foi intensa e marcada por muita disputa física, como era esperado para um confronto decisivo entre duas equipes tradicionais do futebol nordestino. Aos 28 minutos do segundo tempo, um lance envolvendo o meia William Júnior, do Santa Cruz, e o lateral Ricardo Luz, do América-RN, gerou polêmica. O árbitro Rafael Klein marcou falta a favor da equipe potiguar, mas quem saiu ferido no lance foi o jogador tricolor, que teve a canela cortada e precisou de atendimento médico em campo.

Nas redes sociais, William ironizou a marcação da arbitragem. "Foi falta minha ainda", escreveu o atleta, ao publicar uma imagem do ferimento. Ele também classificou o duelo como uma verdadeira batalha: “Marcas de uma guerra”, comentou.

A decisão da vaga será no próximo domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas, em Natal. Com a vitória no jogo de ida, o Santa Cruz joga pelo empate para garantir o acesso à Série C. Já o América-RN precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis, ou por dois gols para avançar no tempo regulamentar.

