Beto Lago: 'Arena lotada e Santa Cruz precisa fazer vantagem contra o América/RN'

O futuro imediato do Santa Cruz passa por dois confrontos diretos contra o América/RN, começando neste sábado, na Arena de Pernambuco. O Tricolor tem, no papel, peças individuais mais qualificadas que o rival, mas o adversário chega com a confiança de uma longa invencibilidade, o que pode pesar no aspecto psicológico. A dúvida é saber como o técnico Marcelo Cabo monta o time: mantendo a base das últimas partidas ou alterando em algumas posições? Na minha visão, não é momento para invenções. O 4-3-3 precisa ser preservado, até porque deu mais equilíbrio ao time. Nas escolhas individuais, algumas dúvidas: Nathan ou Rodrigues? Iria de Nathan. Favela ou Gabriel Galhardo? O primeiro dá mais consistência. Renato ou Thiaguinho? Voltaria com Thiaguinho, pela capacidade de mobilidade no meio. Agora é vencer bem em casa, até porque ir à Arena das Dunas em desvantagem seria um risco alto demais. E aqui entra o papel da torcida: a Arena lotada e a torcida coral fazendo diferença num duelo que é de sobrevivência.

O presidente Bruno Rodrigues confirmou que cada clube da Série D recebeu R$ 60 mil de cota extra – o pedido inicial junto à CBF teria sido de R$ 100 mil. Por isso que os 64 clubes, em comum acordo, fizeram o texto agradecendo o trabalho do presidente Samir Xaud. Ele ainda confirmou o pagamento da moradia de atletas e comissão técnica. Tudo em dia no Tricolor.Nos Aflitos, o desafio é outro: consolidar a evolução do Náutico. Desde a chegada de Hélio dos Anjos, o Timbu encontrou um padrão de jogo competitivo e, mesmo sem alguns titulares, chega como favorito diante do Ituano. É vencer e manter esse crescimento sólido e de confiança para a fase decisiva da Série C. O Náutico, que já viveu turbulências recentes, precisa aproveitar o momento de estabilidade para se colocar como candidato real ao acesso.No domingo, na Ilha do Retiro, o Sport enfrenta o Vasco em um cenário de esperança matemática. A diferença de nove pontos pode cair para seis. Uma margem ainda grande, mas que manteria viva as contas para a permanência. O torcedor segue apoiando mesmo em meio ao caos. O time precisa entregar competitividade e dignidade. Caso contrário, a reta final do Brasileiro pode se tornar ainda mais dolorosa do que já é.A pauta das SAFs está longe de ser tranquila. Empresas citadas em escândalos ligados ao PCC estão na pauta dos nossos clubes. A Reag Investimentos foi cogitada como parceira do Santa Cruz, mas houve o recuo. Já o Banco Genial está no processo de modelagem no Sport. Detalhe: o banco já mantém vínculos com o clube. A SAF é apresentada como a solução mágica para os problemas de gestão, mas precisa nascer limpo e transparente. Qualquer suspeita de conflito de interesses ou de relações mal explicadas mina a credibilidade do projeto.