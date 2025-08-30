Beto Lago: 'Arena lotada e Santa Cruz precisa fazer vantagem contra o América/RN'
O Santa Cruz recebe a equipe potiguar neste sábado (30), às 19h, pela ida das quartas de final da Série D
Publicado: 30/08/2025 às 16:35
Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
Teste de foto
O futuro imediato do Santa Cruz passa por dois confrontos diretos contra o América/RN, começando neste sábado, na Arena de Pernambuco. O Tricolor tem, no papel, peças individuais mais qualificadas que o rival, mas o adversário chega com a confiança de uma longa invencibilidade, o que pode pesar no aspecto psicológico. A dúvida é saber como o técnico Marcelo Cabo monta o time: mantendo a base das últimas partidas ou alterando em algumas posições? Na minha visão, não é momento para invenções. O 4-3-3 precisa ser preservado, até porque deu mais equilíbrio ao time. Nas escolhas individuais, algumas dúvidas: Nathan ou Rodrigues? Iria de Nathan. Favela ou Gabriel Galhardo? O primeiro dá mais consistência. Renato ou Thiaguinho? Voltaria com Thiaguinho, pela capacidade de mobilidade no meio. Agora é vencer bem em casa, até porque ir à Arena das Dunas em desvantagem seria um risco alto demais. E aqui entra o papel da torcida: a Arena lotada e a torcida coral fazendo diferença num duelo que é de sobrevivência.
Cota extra e tudo em dia
O presidente Bruno Rodrigues confirmou que cada clube da Série D recebeu R$ 60 mil de cota extra – o pedido inicial junto à CBF teria sido de R$ 100 mil. Por isso que os 64 clubes, em comum acordo, fizeram o texto agradecendo o trabalho do presidente Samir Xaud. Ele ainda confirmou o pagamento da moradia de atletas e comissão técnica. Tudo em dia no Tricolor.
Náutico em crescimento
Nos Aflitos, o desafio é outro: consolidar a evolução do Náutico. Desde a chegada de Hélio dos Anjos, o Timbu encontrou um padrão de jogo competitivo e, mesmo sem alguns titulares, chega como favorito diante do Ituano. É vencer e manter esse crescimento sólido e de confiança para a fase decisiva da Série C. O Náutico, que já viveu turbulências recentes, precisa aproveitar o momento de estabilidade para se colocar como candidato real ao acesso.
Sport: esperança matemática
No domingo, na Ilha do Retiro, o Sport enfrenta o Vasco em um cenário de esperança matemática. A diferença de nove pontos pode cair para seis. Uma margem ainda grande, mas que manteria viva as contas para a permanência. O torcedor segue apoiando mesmo em meio ao caos. O time precisa entregar competitividade e dignidade. Caso contrário, a reta final do Brasileiro pode se tornar ainda mais dolorosa do que já é.
Alerta sobre as SAFs
A pauta das SAFs está longe de ser tranquila. Empresas citadas em escândalos ligados ao PCC estão na pauta dos nossos clubes. A Reag Investimentos foi cogitada como parceira do Santa Cruz, mas houve o recuo. Já o Banco Genial está no processo de modelagem no Sport. Detalhe: o banco já mantém vínculos com o clube. A SAF é apresentada como a solução mágica para os problemas de gestão, mas precisa nascer limpo e transparente. Qualquer suspeita de conflito de interesses ou de relações mal explicadas mina a credibilidade do projeto.