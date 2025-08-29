Confira funcionamento do Metrô do Recife para a partida entre Santa Cruz x América-RN

O duelo acontece neste sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco, e contará com um esquema especial do Metrô do Recife

Metrô e trilhos (Nivaldo Fran)

Visando facilitar o acesso e a saída do torcedor da Arena de Pernambuco, o Metrô do Recife terá um funcionamento especial para a partida deste sábado (30) entre Santa Cruz e América-RN, às 19h, pelo jogo de ida as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que irá monitorar a demanda de torcedores para o início da partida, com a possibilidade de adicionamento de mais trens para ajudar no fluxo da torcida.

Em relação ao final do jogo, a companhia garantiu um esquema especial com trens reservas na Estação Camaragibe. Esses veículos serão utilizados com o intuito de auxiliar no escoamento dos torcedores que estarão concentrados na Estação Cosme e Damião.

Os horários de funcionamento seguem os mesmos. A Linha Centro funcionará das 05h às 23h e, caso a operação seja normalizada, a Linha Sul também vai funcionar no horário padrão até às 23h.

