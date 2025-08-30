Santa Cruz x América-RN: onde assistir, horário e escalações para jogo das quartas da Série D

Santa Cruz e América-RN se enfrentam neste sábado (30), às 19h, na Arena Pernambuco, pela quartas de finais da Série D

São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, William Alves ( Rafael Vieira)

Faltam dois passos! Em clima de decisão e com promessa de casa cheia, Santa Cruz e América-RN iniciam neste sábado (30), às 19h, na Arena Pernambuco, a disputa por uma das quatro vagas de acesso à Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto marca o primeiro jogo das quartas de final da Série D, fase considerada a mais decisiva da competição, já que define quem sobe de divisão.

Vindo de duas classificações dramáticas nos pênaltis, contra Sergipe e Altos-PI, o Santa Cruz ainda busca se firmar tecnicamente sob o comando de Marcelo Cabo. No entanto, dentro de casa e impulsionado por sua apaixonada torcida, a Cobra Coral aposta na força da Arena Pernambuco, onde já vendeu mais de 38 mil ingressos antecipadamente, para abrir vantagem no confronto.

Líder isolado em média de público na Série D, com mais de 21 mil torcedores por jogo, o Tricolor do Arruda deverá ter novamente um ambiente de decisão nas arquibancadas. A dúvida na equipe coral fica por conta do meio-campo: Pedro Favela pode ser mantido após boa atuação, ou Gabriel Galhardo retorna à titularidade. Outra incerteza está na ponta esquerda, entre Thiaguinho e Geovany Soares.

???? VAMOS SUBIR, TRICOLOR! ????



Na sinergia entre time e torcida, amanhã, às 19h, o Time do Povo entra em campo na Arena de Pernambuco para o primeiro jogo do mata-mata do acesso.



Juntos, vamos em busca do resultado que nos aproxima do nosso sonho! pic.twitter.com/k3MSW6B432 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 29, 2025

Do outro lado, o América-RN chega com moral. O time potiguar está invicto há 10 partidas, com seis vitórias e quatro empates, e teve melhor campanha geral em comparação ao Santa Cruz, o que lhe garante o mando do jogo de volta, no dia 7 de setembro, na Arena das Dunas. O técnico Gerson Gusmão, porém, tem um desfalque importante: o lateral Davi Gabriel, com lesão muscular, será substituído por Rennan Siqueira.

Mesmo como visitante, o Mecão conta com nomes experientes e conhecidos do futebol pernambucano, como o meia Souza e o atacante Salatiel, ambos com passagens pelo Náutico. A expectativa também é de presença expressiva da torcida alvirrubra, que tem a segunda melhor média de público da Série D.

O confronto de volta acontece no domingo seguinte (7), na Arena das Dunas, em Natal, e em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis, não há gol qualificado como critério de desempate.

FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ

Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Nathan; Wagner Balotelli, Pedro Favela (Gabriel Galhardo) e William Júnior; Renato, Geovany Soares (Thiaguinho) e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

AMÉRICA-RN

Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Rennan Bragança; Ferreira, Alexandre Aruá, Sousa; Dudu, Hebert e Salatiel. Técnico: Gerson Gusmão.

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Horário: 19h

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Michael Stanislau e Weber Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: TV Coral (Youtube)

