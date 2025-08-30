Santa Cruz x América-RN: onde assistir, horário e escalações para jogo das quartas da Série D
Santa Cruz e América-RN se enfrentam neste sábado (30), às 19h, na Arena Pernambuco, pela quartas de finais da Série D
Publicado: 30/08/2025 às 07:00
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, William Alves ( Rafael Vieira)
Faltam dois passos! Em clima de decisão e com promessa de casa cheia, Santa Cruz e América-RN iniciam neste sábado (30), às 19h, na Arena Pernambuco, a disputa por uma das quatro vagas de acesso à Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto marca o primeiro jogo das quartas de final da Série D, fase considerada a mais decisiva da competição, já que define quem sobe de divisão.
Líder isolado em média de público na Série D, com mais de 21 mil torcedores por jogo, o Tricolor do Arruda deverá ter novamente um ambiente de decisão nas arquibancadas. A dúvida na equipe coral fica por conta do meio-campo: Pedro Favela pode ser mantido após boa atuação, ou Gabriel Galhardo retorna à titularidade. Outra incerteza está na ponta esquerda, entre Thiaguinho e Geovany Soares.
???? VAMOS SUBIR, TRICOLOR! ????— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 29, 2025
Na sinergia entre time e torcida, amanhã, às 19h, o Time do Povo entra em campo na Arena de Pernambuco para o primeiro jogo do mata-mata do acesso.
Juntos, vamos em busca do resultado que nos aproxima do nosso sonho! pic.twitter.com/k3MSW6B432
Do outro lado, o América-RN chega com moral. O time potiguar está invicto há 10 partidas, com seis vitórias e quatro empates, e teve melhor campanha geral em comparação ao Santa Cruz, o que lhe garante o mando do jogo de volta, no dia 7 de setembro, na Arena das Dunas. O técnico Gerson Gusmão, porém, tem um desfalque importante: o lateral Davi Gabriel, com lesão muscular, será substituído por Rennan Siqueira.
Mesmo como visitante, o Mecão conta com nomes experientes e conhecidos do futebol pernambucano, como o meia Souza e o atacante Salatiel, ambos com passagens pelo Náutico. A expectativa também é de presença expressiva da torcida alvirrubra, que tem a segunda melhor média de público da Série D.
O confronto de volta acontece no domingo seguinte (7), na Arena das Dunas, em Natal, e em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis, não há gol qualificado como critério de desempate.
FICHA DA PARTIDA:
SANTA CRUZ
Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Nathan; Wagner Balotelli, Pedro Favela (Gabriel Galhardo) e William Júnior; Renato, Geovany Soares (Thiaguinho) e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.
AMÉRICA-RN
Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Rennan Bragança; Ferreira, Alexandre Aruá, Sousa; Dudu, Hebert e Salatiel. Técnico: Gerson Gusmão.
Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata
Horário: 19h
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Michael Stanislau e Weber Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Transmissão: TV Coral (Youtube)