Santa Cruz promove FanFest no Arruda após esgotamento de ingressos para jogo na Arena

Santa Cruz promove edição especial da FanFest no Arruda após esgotamento de ingressos para confronto decisivo

Paulo Mota

Publicado: 29/08/2025 às 12:11

Telão torcida do Santa Cruz no Arruda/Reprodução

Com os ingressos esgotados para o duelo entre Santa Cruz e América-RN, válido pelo duelo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o clube anunciou uma edição especial da FanFest no estádio do Arruda. O evento ocorre neste sábado (30), a partir das 15h, e tem como objetivo reunir os torcedores que não conseguiram garantir presença na Arena Pernambuco, palco da partida decisiva.

A FanFest contará com programação típica de dias de jogo, incluindo pagode ao vivo, venda de cerveja gelada e esquema de segurança reforçado. A entrada custa R$ 10 e promete atrair grande público, como alternativa oficial para acompanhar o Santa Cruz em um momento decisivo da temporada.

O confronto contra o América-RN está marcado para às 19h, na Arena de Pernambuco, com casa cheia garantida após a rápida venda de todos os ingressos disponíveis. O jogo é válido pelo duelo de ida das quartas de final da Série D, e o Santa Cruz busca um bom resultado diante de sua torcida para encaminhar a classificação à semifinal e, consequentemente, o tão esperado acesso à Série C do Brasileirão.

Segundo a diretoria do clube, a realização da FanFest no Arruda reforça o compromisso de manter a torcida engajada e próxima ao time, mesmo nos momentos em que o estádio principal não comporta toda a demanda. O evento também contribui para a geração de receita e fortalecimento do vínculo entre clube e torcedores.

