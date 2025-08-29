Santa Cruz promove FanFest no Arruda após esgotamento de ingressos para jogo na Arena
Santa Cruz promove edição especial da FanFest no Arruda após esgotamento de ingressos para confronto decisivo
Publicado: 29/08/2025 às 12:11
Telão torcida do Santa Cruz no Arruda (Reprodução)
Com os ingressos esgotados para o duelo entre Santa Cruz e América-RN, válido pelo duelo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o clube anunciou uma edição especial da FanFest no estádio do Arruda. O evento ocorre neste sábado (30), a partir das 15h, e tem como objetivo reunir os torcedores que não conseguiram garantir presença na Arena Pernambuco, palco da partida decisiva.
O confronto contra o América-RN está marcado para às 19h, na Arena de Pernambuco, com casa cheia garantida após a rápida venda de todos os ingressos disponíveis. O jogo é válido pelo duelo de ida das quartas de final da Série D, e o Santa Cruz busca um bom resultado diante de sua torcida para encaminhar a classificação à semifinal e, consequentemente, o tão esperado acesso à Série C do Brasileirão.
Segundo a diretoria do clube, a realização da FanFest no Arruda reforça o compromisso de manter a torcida engajada e próxima ao time, mesmo nos momentos em que o estádio principal não comporta toda a demanda. O evento também contribui para a geração de receita e fortalecimento do vínculo entre clube e torcedores.