Santa Cruz promove FanFest no Arruda após esgotamento de ingressos para jogo na Arena

Telão torcida do Santa Cruz no Arruda (Reprodução)

Com os ingressos esgotados para o duelo entre Santa Cruz e América-RN, válido pelo duelo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o clube anunciou uma edição especial da FanFest no estádio do Arruda. O evento ocorre neste sábado (30), a partir das 15h, e tem como objetivo reunir os torcedores que não conseguiram garantir presença na Arena Pernambuco, palco da partida decisiva.

A FanFest contará com programação típica de dias de jogo, incluindo pagode ao vivo, venda de cerveja gelada e esquema de segurança reforçado. A entrada custa R$ 10 e promete atrair grande público, como alternativa oficial para acompanhar o Santa Cruz em um momento decisivo da temporada.

O confronto contra o América-RN está marcado para às 19h, na Arena de Pernambuco, com casa cheia garantida após a rápida venda de todos os ingressos disponíveis. O jogo é válido pelo duelo de ida das quartas de final da Série D, e o Santa Cruz busca um bom resultado diante de sua torcida para encaminhar a classificação à semifinal e, consequentemente, o tão esperado acesso à Série C do Brasileirão.

Segundo a diretoria do clube, a realização da FanFest no Arruda reforça o compromisso de manter a torcida engajada e próxima ao time, mesmo nos momentos em que o estádio principal não comporta toda a demanda. O evento também contribui para a geração de receita e fortalecimento do vínculo entre clube e torcedores.

