Galhardo presenteia torcedoras mirins do Santa Cruz que ficaram sem ingresso

São Lourenço da Mata, PE, 27/07/2025 - SANTA CRUZ X TREZE - Na tarde deste domingo(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Treze pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Thiago Galhardo (Rafael Vieira)

Gesto de craque! Duas torcedoras mirins do Santa Cruz viveram uma reviravolta emocionante após não conseguirem ingressos para a partida decisiva contra o América-RN, duelo válido pelas quartas de finais da Série D do Campeonato Brasileiro. O atacante Thiago Galhardo, principal nome da equipe em 2025, presenteou as jovens com acesso ao seu camarote na Arena Pernambuco, além de uniformes oficiais e a chance de entrar em campo ao lado do jogador.

O caso ganhou repercussão após um vídeo publicado nas redes sociais da página "Paixão Coral", que mostrou as meninas chorando na bilheteria do estádio do Arruda. Segundo informações, a venda de ingressos estava sendo realizada exclusivamente pelo site oficial de vendas e foi encerrada na tarde de quinta-feira (28), deixando muitos torcedores de fora da decisão.

Sensibilizado com a situação, Galhardo entrou em contato com a página e pediu ajuda para localizar as crianças. Após conseguir o contato com os responsáveis, o atacante garantiu a presença das torcedoras em seu camarote pessoal, demonstrando empatia e reforçando seu vínculo com a torcida tricolor.

Em novo vídeo divulgado pela mesma página, as torcedoras aparecem agradecendo ao jogador pela oportunidade. “Viemos agradecer à Paixão Coral e ao Thiago por levar a gente para assistir ao jogo no camarote, e muito obrigado por convidar a gente para entrar com você”, disse.

Desde sua chegada ao clube, Thiago Galhardo tem se destacado não apenas dentro de campo, mas também pela relação próxima com os torcedores, especialmente os mais jovens. Recentemente, o atacante presenteou a filha do torcedor símbolo “Super Santa”, que faleceu no ano passado, e também teve uma atitude marcante ao oferecer apoio a uma torcedora que enfrenta um tratamento contra o câncer.

A atitude de Thiago Galhardo repercutiu nas redes sociais e foi amplamente elogiada por torcedores, que destacaram o gesto como um exemplo de valorização da base da torcida coral.