'É jogo de 180 minutos': William Júnior prega sabedoria no Santa Cruz antes de decisão

William Júnior, meia do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Em clima de decisão, o meia William Júnior reforçou a importância da concentração e da experiência do Santa Cruz para o confronto contra o América-RN, às 19h, válido pelo duelo de ida das quartas de final da Série D do Brasileiro. A vaga na próxima fase será definida em dois jogos, e o Tricolor do Arruda sabe que cada detalhe pode ser decisivo.

"Temos que jogar com sabedoria. São dois jogos, 180 minutos. É preciso manter o foco e estar sempre ligado para tomar as melhores decisões, tanto na defesa quanto no ataque", afirmou o jogador, destacando a solidez.

O meia também relembrou as dificuldades enfrentadas na fase anterior, quando o Santa Cruz precisou das penalidades para superar o Sergipe e o Altos-PI nos pênaltis. Para William Júnior, o mata-mata exige atenção máxima do início ao fim. “Jogo de mata-mata pode ser decidido em um erro. Já vivemos isso. Talvez, se uma das equipes tivesse errado, não teria ido para os pênaltis. Então, desde os treinos, a gente vem se cobrando muito para manter o foco”, destacou.

Sobre o adversário, William reconheceu a qualidade do elenco do América-RN, mas ressaltou a preparação do Santa Cruz para superar mais um desafio. “Passamos por momentos difíceis no campeonato, enfrentamos equipes qualificadas e jogamos em campos de diferentes condições. Estamos prontos. Jogar em boas arenas, como será agora, favorece o espetáculo, e isso motiva ainda mais", ressaltou.

O Santa Cruz inicia a disputa pelo acesso neste sábado (30), com o primeiro duelo em casa, na Arena Pernambuco, antes de decidir fora, na Arena das Dunas, em Natal.

