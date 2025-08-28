Ingressos para o público geral estão esgotados para Santa Cruz x América-RN

Torcida do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Casa cheia! Os ingressos destinados ao público geral para o confronto entre Santa Cruz e América-RN, válido pelo duelo de ida das quartas de finais da Série D do Campeonato Brasileiro, estão esgotados. A partida, marcada para acontecer neste sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco, promete casa cheia e clima decisivo.

O clube informou que restam apenas poucas unidades disponíveis, exclusivamente para sócios titulares e proprietários de camarotes. A venda segue restrita a esses grupos até que a carga total de ingressos seja encerrada. Além disso, por meio do site da Futebolcard, os torcedores visitantes (América-RN), podem adquirir seus bilhetes.

A expectativa é de mais uma demonstração de força da torcida coral, que vem sendo destaque na competição pelo alto número de torcedores presentes nas arquibancadas, mesmo longe do Arruda. Na última partida da equipe na Arena de Pernambuco, contra o Altos-PI, pelas oitavas de final da Série D, 42.653 torcedores compareceram ao estádio.

Ainda nesta quarta-feira (28), o Santa Cruz deve divulgar uma parcial atualizada de ingressos vendidos para o confronto decisivo na Série D.

