De mascote a rival: a trajetória de Tininho no Santa Cruz e o novo capítulo no América-RN

De mascote a adversário: a trajetória de Constantino Júnior no Santa Cruz e o reencontro como rival

Constantino Júnior, ex-presidente do Santa Cruz (Rafael Melo/SCFC)

Figura conhecida, e por vezes controversa, no futebol pernambucano, Constantino Barbosa da Silva Júnior, o Tininho, construiu uma trajetória singular no Santa Cruz, marcada por grandes conquistas e duros reveses. Hoje, fora do Arruda, ele reencontra o clube de coração como adversário, na função de executivo do América-RN na briga pelo tão desejado acesso à Série C.

Com um histórico que mistura paixão, política e futebol, Tininho é daqueles personagens que dividem opiniões. Amado por uns, criticado por outros, é inegável sua importância na história recente do Tricolor do Arruda.

Da infância no Arruda aos bastidores do futebol

Desde os três anos de idade, Tininho já frequentava o Arruda. Aos cinco, já havia sido mascote em dezenas de partidas. Ainda criança acompanhava o pai, o ex-diretor Constantino Barbosa, em almoços de diretoria e reuniões do Conselho Deliberativo.

Sua trajetória no clube seguiu um caminho quase natural. Foi chefe de torcida organizadas, diretor de futebol, vice-presidente e, posteriormente, presidente do clube. Durante seu trabalho no clube, o Santa Cruz viveu momentos históricos, como a escalada da Série D até a Série A, e a conquista de cinco Campeonatos Pernambucanos, além dos títulos da Série C em 2013 e da Copa do Nordeste em 2016.

Conquistas marcantes... e quedas dolorosas

Apesar do currículo vitorioso, o dirigente também esteve à frente em momentos de forte crise. Em 2014, o time ficou de fora da Copa do Nordeste após um fraco desempenho estadual. Em 2016, após um primeiro semestre promissor com dois títulos, o Santa Cruz foi rebaixado da Série A como lanterna.

O ano de 2017 foi ainda mais duro: o clube não chegou à final do Pernambucano, foi eliminado pelo Sport na semifinal do Nordestão dentro do Arruda, e caiu para a Série C com três rodadas de antecedência. A crise financeira se agravou, com jogadores fazendo reclamações públicas sobre salários atrasados.

Tininho seguiu no clube até 2020, quando deixou o comando após a perda do título estadual para o Salgueiro e o insucesso no quadrangular final da Série C.

O reencontro como adversário

Agora em 2025, Tininho volta a encarar o Tricolor do Arruda, mas com uma nova camisa. Como executivo do América-RN, reencontrou o Santa Cruz pela primeira vez como rival. Em entrevista ao DP Esportes, ele falou sobre o reencontro e sua nova fase no futebol.

“Eu saí do Santa Cruz no início de 2021 como dirigente. Estive alguns jogos como torcedor. Eu encaro com maturidade, agora estou em outra função. Tenho respeito grande pelo clube. É um lugar onde comecei minha história no futebol. Não caí de paraquedas. Construí uma história bonita. Hoje eu pertenço a outra instituição e estamos em busca do acesso com o América-RN”, declarou.

Hoje, longe do Santa Cruz, Tininho busca novos caminhos no futebol, com a mesma ambição que marcou sua passagem pelo Arruda e com o peso de uma trajetória que, para o bem ou para o mal, já está registrada na história do clube.



Série D

A decisão pela vaga na Série C será em dois jogos: a partida de ida acontece neste sábado (30) na Arena de Pernambuco, enquanto o confronto de volta está marcado para o dia 7 de setembro, às 16h, na Arena das Dunas, em Natal. O vencedor do confronto garante o acesso à terceira divisão do futebol brasileiro em 2026, aumentando a expectativa para um duelo que promete ser acirrado.