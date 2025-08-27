Santa Cruz x América-RN ultrapassa 35 mil ingressos vendidos na Série D
Carga extra de ingressos para o primeiro jogo das quartas de final foi liberada na noite desta quarta-feira (27); Rafael Klein apitará a partida
Publicado: 27/08/2025 às 21:34
Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)
A torcida tricolor faz a diferença! Para o jogo de ida das quartas de final da Série D contra o América-RN, no próximo sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz já comercializou 35.200 ingressos de forma antecipada. A nova parcial foi divulgada na noite desta quarta-feira (27), através das redes sociais do clube coral.
A venda começou na noite da última terça-feira (26), por meio da plataforma Futebol Card, e a procura foi intensa desde os primeiros minutos. Os preços variam entre R$ 20 e R$ 120, e sócios podem garantir a entrada realizando o check-in no sistema próprio do clube. O acesso ao estádio exige cadastro de biometria facial.
Diante da grande demanda, o Santa Cruz anunciou, na tarde desta quarta-feira (27), a liberação de uma carga extra de 3.000 ingressos, após reunião entre a equipe de operações do clube, autoridades de segurança pública do Estado e representantes do transporte público.
Na última partida da equipe na Arena de Pernambuco, pela vitória no jogo de ida contra o Altos-PI, pelas oitavas de final da Série D, 42.653 torcedores compareceram ao estádio.
???? A maior torcida do estado já garantiu 35.200 ingressos para sábado! Vocês são gigantes, Nação!— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 27, 2025
Nos vemos às 19h, na Arena de Pernambuco, em mais uma decisão pelo Time do Povo! ??????? pic.twitter.com/1IBmmR5M1s
ARBITRAGEM DEFINIDA
Rafael Rodrigo Klein (FIFA), árbitro gaúcho, será o responsável por apitar o primeiro jogo entre Santa Cruz e América-RN, pelas quartas de final da Série D. Os assistentes escalados são Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel, também do Rio Grande do Sul.
Klein, inclusive, apitou o primeiro Clássico das Multidões deste ano, válido pela primeira fase do Campeonato Pernambucano, que terminou com vitória do Santa Cruz por 1 a 0 sobre o Sport.
O VAR do confronto, marcado para sábado (30) na Arena de Pernambuco, será comandado por Daniel Nobre Bins, que terá o auxílio de André da Silva Bitencourt. Ambos também são gaúchos.