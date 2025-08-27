Santa Cruz x América-RN ultrapassa 35 mil ingressos vendidos na Série D

Carga extra de ingressos para o primeiro jogo das quartas de final foi liberada na noite desta quarta-feira (27); Rafael Klein apitará a partida

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A torcida tricolor faz a diferença! Para o jogo de ida das quartas de final da Série D contra o América-RN, no próximo sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz já comercializou 35.200 ingressos de forma antecipada. A nova parcial foi divulgada na noite desta quarta-feira (27), através das redes sociais do clube coral.

A venda começou na noite da última terça-feira (26), por meio da plataforma Futebol Card, e a procura foi intensa desde os primeiros minutos. Os preços variam entre R$ 20 e R$ 120, e sócios podem garantir a entrada realizando o check-in no sistema próprio do clube. O acesso ao estádio exige cadastro de biometria facial.

Diante da grande demanda, o Santa Cruz anunciou, na tarde desta quarta-feira (27), a liberação de uma carga extra de 3.000 ingressos, após reunião entre a equipe de operações do clube, autoridades de segurança pública do Estado e representantes do transporte público.

Na última partida da equipe na Arena de Pernambuco, pela vitória no jogo de ida contra o Altos-PI, pelas oitavas de final da Série D, 42.653 torcedores compareceram ao estádio.

???? A maior torcida do estado já garantiu 35.200 ingressos para sábado! Vocês são gigantes, Nação!



Nos vemos às 19h, na Arena de Pernambuco, em mais uma decisão pelo Time do Povo! ??????? pic.twitter.com/1IBmmR5M1s — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 27, 2025

ARBITRAGEM DEFINIDA

Rafael Rodrigo Klein (FIFA), árbitro gaúcho, será o responsável por apitar o primeiro jogo entre Santa Cruz e América-RN, pelas quartas de final da Série D. Os assistentes escalados são Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel, também do Rio Grande do Sul.

Klein, inclusive, apitou o primeiro Clássico das Multidões deste ano, válido pela primeira fase do Campeonato Pernambucano, que terminou com vitória do Santa Cruz por 1 a 0 sobre o Sport.

O VAR do confronto, marcado para sábado (30) na Arena de Pernambuco, será comandado por Daniel Nobre Bins, que terá o auxílio de André da Silva Bitencourt. Ambos também são gaúchos.