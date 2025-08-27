Santa Cruz libera nova carga de ingressos para duelo das quartas contra o América-RN

Primeiro confronto válido pelas quartas de final da Série D acontece no sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco

São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A mobilização da torcida do Santa Cruz segue intensa para o jogo de ida das quartas de final da Série D, diante do América-RN, no próximo sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco. Após reunião entre a equipe de operações do clube, autoridades de segurança pública do Estado e representantes do transporte público, o Tricolor anunciou a liberação de uma carga extra de 3.000 ingressos no Futebol Card, plataforma que comercializa as entradas para a partida. O comunicado foi feito pela assessoria de comunicação do Santa Cruz na noite desta quarta-feira (27).

As vendas para o setor visitante seguem normalmente, sem alterações. A procura por bilhetes tem sido alta desde a abertura das vendas, na noite da última terça-feira (26).

Em menos de 24 horas, já haviam sido comercializados mais de 30 mil ingressos para a partida, que promete ter casa cheia na Arena de Pernambuco. Os preços variam entre R$ 20 e R$ 120, e sócios do clube podem garantir entrada realizando o check-in pelo sistema exclusivo. O acesso ao estádio exige cadastro de biometria facial. Uma nova parcial deve ser divulgada ainda nesta quarta (27).

Na última vez que atuou na Arena, contra o Altos-PI, o Santa Cruz levou 42.653 torcedores. A expectativa é de novo grande público para empurrar a equipe no primeiro duelo decisivo contra o América-RN. O confronto vale o acesso à Série C do próximo ano.