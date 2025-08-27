Rival do Santa Cruz, América-RN tem elenco recheado de velhos conhecidos

Sousa, meia do América-RN (Gabriel Leite / AFC)

Com um elenco repleto de jogadores experientes e acostumados aos gramados de Pernambuco, o América-RN aposta no entrosamento e no conhecimento do futebol local para encarar o Santa Cruz no mata-mata que define o acesso para a Série C. A presença de nomes conhecidos da torcida pernambucana tem sido uma das principais armas da equipe potiguar nesta reta decisiva da Série D do Campeonato Brasileiro.

Na última partida, o Mecão entrou em campo com cinco atletas que já atuaram no futebol pernambucano: o goleiro Renan Bragança (ex-Náutico), o zagueiro Guilherme Paraíba (ex-Retrô), o volante Aruá (ex-Afogados), o meia Souza (ex-Náutico), Dudu (ex-Náutico) e o atacante Salatiel (ex-Náutico). Além dos titulares, outros atletas com passagens por clubes pernambucanos completam o elenco: o lateral-esquerdo Rennan Siqueira (ex-Retrô e Náutico) e Giva (ex-Retrô).

O principal nome da equipe potiguar segue sendo o meia Souza, de 37 anos, que já vestiu as camisas de Náutico e Cruzeiro. Capitão e referência técnica da equipe, o meia também é o artilheiro do América-RN na temporada, com 8 gols marcados.

Série D

A decisão por uma vaga na Série C começa neste sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, onde o Santa Cruz recebe o América-RN pelo jogo de ida das quartas de final da Série D. A partida de volta está marcada para o dia 7 de setembro (domingo), às 16h, na Arena das Dunas, em Natal. Quem avançar garante o acesso à terceira divisão do futebol brasileiro em 2026.