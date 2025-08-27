Veja quanto o Santa Cruz arrecadou em premiação por cada fase na Série D

São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Comemoração Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz vem colhendo frutos não apenas dentro de campo, mas também fora dele na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Ao avançar até as quartas de final da competição, o Tricolor do Arruda já garantiu R$ 968 mil em premiações distribuídas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A Cobra Coral iniciou a Série D com uma cota de R$ 458 mil pela participação na fase de grupos. A partir da etapa eliminatória, a cada classificação, o clube embolsou R$ 170 mil adicionais. As vitórias nos pênaltis contra o Sergipe (2ª fase) e Altos-PI (3ª fase) garantiram mais R$ 340 mil, somados ao valor recebido pela chegada às quartas de final, também no valor de R$ 170 mil.

A edição de 2025 da Série D conta com um valor recorde em premiações: R$ 130 milhões destinados aos clubes participantes, montante superior aos R$ 110 milhões pagos no ano anterior. Cada etapa do mata-mata garante premiação extra, e os clubes finalistas ainda recebem R$ 250 mil cada um, além da chance de conquistar o título da competição.

Caso o Santa Cruz avance para a semifinal e posteriormente para a final, o clube pode alcançar um total de R$ 1.388.000 em premiações. Essa fase será decisiva: além de garantir o acesso à Série C de 2026, pode representar um alívio financeiro ainda maior para o clube pernambucano.

Bicho milionário

Em meio à reta final da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz ganhou um combustível extra fora das quatro linhas. O presidente do clube, Bruno Rodrigues, confirmou que irá pagar uma premiação de R$ 1,1 milhão ao elenco e à comissão técnica em caso de acesso à Série C.



Veja quanto clube ganha por fase na Série D:

1ª Fase: R$ 458 mil

2ª Fase: R$ 170 mil

3ª Fase (Oitavas): R$ 170 mil

4ª Fase (Quartas): R$ 170 mil

5ª Fase (Semifinais): R$ 170 mil

Finalistas: R$ 250 mil cada

