Lote extra? Santa Cruz quer ampliar vendas e aguarda sinal das autoridades

Torcida do Santa Cruz na Arena Pernambuco (Evelyn Victoria/SCFC)

Força tricolor! A torcida do Santa Cruz está surpreendendo com números incríveis em tão pouco tempo. Em cerca de 12 horas após a abertura das vendas, o Tricolor do Arruda superou a marca de 30 mil ingressos comercializados para o confronto diante do América-RN, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece neste sábado (30), às 19h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Com a demanda intensa, a diretoria coral aguarda uma reunião com autoridades de segurança ainda nesta quarta-feira (27) para tentar a liberação de um novo lote de ingressos. A expectativa é ampliar a capacidade disponível ao público, incluindo setores como o Deck e os camarotes.

“Fizemos uma carga inicial de vendas para atender à expectativa da torcida. Esse lote está praticamente esgotado. Após as definições de bloqueios junto às autoridades, na reunião que acontecerá hoje à tarde, poderemos disponibilizar mais ingressos além de Deck e Camarote”, afirmou Guilherme Leite, responsável pela operação do jogo, em publicação nas redes sociais.

No momento, restam apenas entradas para o setor Deck Leste, ao preço de R$ 120, e para o setor visitante, destinado à torcida do América-RN, por R$ 40, segundo informações do site FutebolCard.

A última vez que o Santa Cruz atuou na Arena de Pernambuco foi diante do Altos-PI, também pela Série D, quando levou 42.653 torcedores ao estádio. A diretoria trabalha com a possibilidade de repetir e até superar esse número. No entanto, o recorde de público da Arena, de 45.500 pessoas, registrado na final do Campeonato Pernambucano de 2025 entre Sport e Náutico, é considerado difícil de ser batido devido aos bloqueios obrigatórios entre as torcidas.

O duelo deste sábado marca o início do mata-mata que definirá os quatro clubes promovidos à Série C de 2026. O jogo de volta entre Santa Cruz e América-RN está marcado para o dia 7 de setembro, na Arena das Dunas, em Natal (RN).