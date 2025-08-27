Adversário do Santa Cruz, América-RN está invicto há 10 partidas na Série D

Jogadores do América-RN (Gabriel Leite / AFC)

O América-RN chega para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro com uma sequência invicta de 10 jogos, somando seis vitórias e quatro empates. O desempenho recente coloca o Mecão como um adversário forte para o Santa Cruz, que o enfrenta neste sábado (30), às 19h, pelo jogo de ida, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

A equipe potiguar passou por uma mudança importante no comando técnico há duas rodadas do término da primeira fase. Após uma queda no rendimento, Moacir Júnior foi substituído por Gerson Gusmão, treinador com amplo currículo: três acessos e dois títulos nacionais, com a Série D de 2017 e a Série C de 2018 conquistados pelo Operário-PR. Em 2023, Gusmão levou o Caxias à Série C. Sob seu comando, o América-RN disputou seis partidas, com quatro empates e duas vitórias, mantendo a invencibilidade.

Na segunda fase, o América-RN eliminou a Juazeirense com tranquilidade, vencendo pelo placar agregado de 3 a 1. Já nas oitavas de finais, superou o Imperatriz-MA com um apertado 1 a 0, somando as duas partidas.

A decisão pela vaga na Série C será em dois jogos: a partida de ida acontece neste sábado (30) na Arena de Pernambuco, enquanto o confronto de volta está marcado para o dia 7 de setembro, às 16h, na Arena das Dunas, em Natal. O vencedor do confronto garante o acesso à terceira divisão do futebol brasileiro em 2026, aumentando a expectativa para um duelo que promete ser acirrado.



Confira sequência de jogos do América-RN sem derrota:

1- América-RN 0x0 Imperatriz-MA (Série D)

2- Imperatriz-MA 0x1 América-RN (Série D)

3- América-RN 2x0 Juazeirense-BA (Série D)

4- Juazeirense-BA 1x1 América-RN (Série D)

5- América-RN 2x0 Horizonte-CE (Série D)

6- Treze-PB 1x2 América-RN (Série D)

7- América-RN 0x0 Central (Série D)

8- América-RN 0x0 Santa Cruz (Série D)

9- Santa Cruz de Natal 1x2 América-RN

10- América-RN 3x2 Ferroviário-CE (Série D)

