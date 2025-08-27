Adversário do Santa Cruz, América-RN está invicto há 10 partidas na Série D
Santa Cruz e América-RN duelam em busca do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro
Publicado: 27/08/2025 às 11:11
Jogadores do América-RN (Gabriel Leite / AFC)
O América-RN chega para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro com uma sequência invicta de 10 jogos, somando seis vitórias e quatro empates. O desempenho recente coloca o Mecão como um adversário forte para o Santa Cruz, que o enfrenta neste sábado (30), às 19h, pelo jogo de ida, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.
Na segunda fase, o América-RN eliminou a Juazeirense com tranquilidade, vencendo pelo placar agregado de 3 a 1. Já nas oitavas de finais, superou o Imperatriz-MA com um apertado 1 a 0, somando as duas partidas.
A decisão pela vaga na Série C será em dois jogos: a partida de ida acontece neste sábado (30) na Arena de Pernambuco, enquanto o confronto de volta está marcado para o dia 7 de setembro, às 16h, na Arena das Dunas, em Natal. O vencedor do confronto garante o acesso à terceira divisão do futebol brasileiro em 2026, aumentando a expectativa para um duelo que promete ser acirrado.
Confira sequência de jogos do América-RN sem derrota:
1- América-RN 0x0 Imperatriz-MA (Série D)
2- Imperatriz-MA 0x1 América-RN (Série D)
3- América-RN 2x0 Juazeirense-BA (Série D)
4- Juazeirense-BA 1x1 América-RN (Série D)
5- América-RN 2x0 Horizonte-CE (Série D)
6- Treze-PB 1x2 América-RN (Série D)
7- América-RN 0x0 Central (Série D)
8- América-RN 0x0 Santa Cruz (Série D)
9- Santa Cruz de Natal 1x2 América-RN
10- América-RN 3x2 Ferroviário-CE (Série D)