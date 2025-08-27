Bicho molhado: Presidente do Santa Cruz promete R$ 1,1 milhão por acesso à Série C

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Em meio à reta final da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz ganhou um combustível extra fora das quatro linhas. O presidente do clube, Bruno Rodrigues, confirmou que irá pagar uma premiação de R$ 1,1 milhão ao elenco e à comissão técnica em caso de acesso à Série C. O "bicho" é visto como incentivo extra para conclusão do objetivo.

A declaração foi feita durante uma conversa com o influenciador digital Ney Silva, que divulgou o vídeo do pronunciamento em suas redes sociais. No registro, o mandatário coral reforça o compromisso da gestão com os atletas.

"Tudo em dia. Se subir, tem R$ 1,1 milhão. É o que eu disse a eles na reunião. Estou fazendo tudo o que eu posso. Passou do América-RN, é R$ 1,1 milhão", afirmou Bruno Rodrigues.

Além do valor prometido pelo acesso, o presidente coral também confirmou o pagamento de R$ 400 mil pela classificação do Santa Cruz às quartas de final, após a vitória nos pênaltis diante do Altos-PI, resultado que garantiu o Tricolor na fase decisiva da competição.

Decisão acirrada

A briga pelo acesso será definida em confronto direto com o América-RN, em dois jogos. O primeiro será disputado no próximo sábado (30), na Arena de Pernambuco, enquanto o duelo decisivo está marcado para o dia 7 de setembro, às 16h, na Arena das Dunas, em Natal.

A vaga na Série C de 2026 será concedida ao vencedor do confronto, tornando a disputa uma verdadeira final antecipada, com clima de mata-mata e forte apelo emocional entre duas torcidas apaixonadas do futebol nordestino.

Motivação em alta

A promessa de premiação milionária é uma estratégia da diretoria para manter o grupo motivado e unido no momento mais crucial da temporada. Após anos difíceis e fora das principais divisões do futebol nacional, o Santa Cruz vê no acesso uma oportunidade concreta de reestruturação dentro e fora de campo.

