Em poucas horas, Santa Cruz vende 25 mil ingressos para jogo contra América-RN

São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Maior exemplo de amor. A torcida do Santa Cruz voltou a dar uma demonstração de força. Em poucas horas após o início das vendas, o clube comercializou mais de 25 mil ingressos para o confronto diante do América-RN, válido pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco.

Os ingressos começaram a ser vendidos no fim da noite da última terça-feira (26), por meio da plataforma Futebol Card. Os preços variam entre R$ 20 e R$ 120. Sócios do clube podem garantir presença realizando o check-in pelo sistema próprio. Para acesso ao estádio é exigido o cadastro de biometria facial, conforme legislação federal.

Com a rápida adesão da torcida, cresce a expectativa por mais um grande público no estádio da Copa de 2014. Na última partida disputada na Arena, o Santa Cruz levou 42.653 torcedores, contra o Altos-PI. A diretoria coral trabalha com a possibilidade de superar esse número, embora o recorde histórico da Arena — 45.500 pessoas na final do Pernambucano de 2025 entre Sport e Náutico — ainda pareça difícil de ser batido devido à necessidade de criação de espaços de separação entre as torcidas.

Mesmo na Série D, a mobilização da torcida do Santa Cruz reforça a grandeza e o apelo popular do clube. O duelo contra o América-RN será a primeira partida do mata-mata que vale o acesso à Série C de 2026. O jogo de volta está marcado para o dia 7 de setembro, na Arena das Dunas, em Natal.

