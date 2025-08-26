Santa Cruz x América-RN, pelas quartas da Série D, tem data e horário definidos; confira
Primeira partida das quartas de final acontecerá no sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco
Publicado: 26/08/2025 às 17:16
São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Comemoração Santa Cruz (Rafael Vieira)
A primeira partida das quartas de final da Série D entre Santa Cruz e América-RN tem data e horário definidos. O duelo será no sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A confirmação foi feita por meio da tabela detalhada divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta terça-feira (26).
O jogo de volta acontecerá no dia 7 de setembro (domingo), às 16h, na Arena das Dunas, em Natal. Quem passar do confronto garante o acesso à Série C de 2026. O Tricolor do Arruda chegou às quartas da Série D após eliminar o Altos-PI nos pênaltis, no último domingo (24).
No documento divulgado pela CBF, consta também a confirmação do Governo de Pernambuco quanto ao efetivo policial necessário para garantir a segurança do evento. O relatório ainda destaca a realização de duas partidas envolvendo equipes pernambucanas, no dia 30 de agosto, em estádios localizados no estado, já que às 17h do domingo o Náutico enfrenta o Ituano, nos Aflitos, pela última rodada da primeira fase da Série C.