Entenda os motivos do pedido para que o jogo do Santa Cruz e América-RN seja no sábado

Santa Cruz solicita à CBF que jogo contra o América-RN seja no sábado por motivos de segurança e comodidade

Arena Pernambuco (Rafael Vieira)

O Santa Cruz formalizou um pedido à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que a partida de ida contra o América-RN, pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, seja realizada no sábado, dia 30 de agosto, às 18h, na Arena de Pernambuco. A solicitação tricolor à entidade que organiza o campeonato leva em consideração dois principais fatores: segurança e comodidade.

Santa Cruz tem três pendurados e um desfalque para duelo contra o América-RN

Classificação do Santa Cruz na Série D emociona torcedores e até rival comemora Veja também:

Um dos argumentos apresentados pelo clube é a preocupação com a segurança nas imediações do estádio e na cidade do Recife. O fim de semana do jogo será marcado por outras partidas importantes no futebol pernambucano, como Sport x Vasco pela Série A, no domingo (31), e Náutico x Ituano, no sábado (30), pela Série C.

A rivalidade histórica entre torcidas organizadas de Sport e Santa Cruz é vista como fator de risco, especialmente após o grave episódio de violência ocorrido em 1º de fevereiro deste ano. Na ocasião, torcedores dos dois clubes se enfrentaram nas ruas do Recife, o que gerou forte repercussão e mobilização das forças de segurança.

Com o jogo do Sport marcado para o domingo (31), a antecipação da partida do Santa Cruz para o sábado (30) visa evitar a sobreposição de torcidas rivais na cidade, diminuindo a possibilidade de confrontos e facilitando o trabalho da Polícia Militar. Além disso, o jogo do Leão deve atrair mais público que o duelo do Timbu.

Acesso e comodidade para o torcedor

Outro ponto levantado pela diretoria coral é a logística de acesso à Arena de Pernambuco, localizada em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O local frequentemente enfrenta problemas de mobilidade, principalmente após os jogos.

“Decidimos pelo sábado porque é um dia melhor para o nosso torcedor, já que o domingo é de descanso para a maioria”, afirmou o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues. A expectativa do clube é que, com o jogo no sábado à noite, os tricolores tenham mais facilidade para se deslocar e aproveitar melhor o final de semana.

A CBF ainda não confirmou oficialmente a data e o horário da partida, mas a expectativa é de que a definição ocorra ainda nesta terça-feira (26). O Santa Cruz aguarda o aval da entidade para iniciar o check-in dos sócios e também liberar a venda de ingressos para o público geral. O confronto é decisivo, já que garante ao vencedor da fase o acesso à Série C de 2026, e deve atrair um grande público tricolor.