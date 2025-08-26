Em confronto de tradição e grandes torcidas, Santa Cruz e América-RN duelam por vaga na Série C

Torcida do Santa Cruz e do América-RN (Rafael Vieira/DP e Gabriel Leite / AFC)

Clássico regional. Santa Cruz e América-RN protagonizam neste fim de semana um dos confrontos mais esperados das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Em campo, duas das camisas mais pesadas da competição disputam não apenas a classificação à semifinal, mas também o tão sonhado acesso à Série C de 2026.

O confronto será decidido em jogos de ida e volta, com a primeira partida marcada para Arena Pernambuco e a volta em Natal, na Arena das Dunas, já que o América-RN teve melhor campanha ao longo da competição.

O Mecão terminou com a quarta melhor campanha geral, somando 35 pontos. Na fase anterior, o América-RN eliminou o Imperatriz-MA com um magro 1 a 0 no placar agregado. Antes disso, havia passado pela Juazeirense com mais tranquilidade: 3 a 1 no somatório dos dois jogos.

Do outro lado, o Santa Cruz chega às quartas de final após eliminar Sergipe e Altos-PI, ambas as classificações conquistadas nos pênaltis. A Cobra Coral tem a quinta melhor campanha da Série D, com 32 pontos, e mostrou força emocional nas decisões anteriores.

Além do peso esportivo, o duelo chama atenção pelo engajamento das torcidas. Segundo dados do Ranking da CBF, o Santa Cruz lidera com folga a média de público da Série D: 21.692 torcedores por jogo. No total, mais de 195 mil pessoas acompanharam o time nos estádios. Inclusive, registrando seu maior público na Arena Pernambuco com 42.653 pessoas no último jogo.

Já o América-RN aparece na segunda colocação em média de público, com 9.818 torcedores por jogo e um total de 88.362 pessoas presentes nos nove compromissos como mandante até agora. Na decisão contra o Imperatriz-MA, foram mais de 20 mil torcedores no estádio.

Fora de campo, os dois clubes vivem momentos distintos. O América-RN, atual campeão potiguar, tem sua gestão sob responsabilidade da empresa Doze desde 2023 e tenta retornar à Série C com uma estrutura considerada modelo entre os clubes da Série D. Já o Santa Cruz segue em processo de transformação em clube-empresa, em tratativas com o grupo “Cobra Coral Participações”, composto por empresários mineiros.

O equilíbrio das campanhas e o tamanho das torcidas colocam o confronto como um dos mais atrativos da fase.

