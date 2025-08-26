Santa Cruz tem três pendurados e um desfalque para duelo contra o América-RN

Jogador do Santa Cruz, Thiago Galhardo (Rafael Vieira)

O Santa Cruz já começa a se preparar para o jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, contra o América-RN. O Tricolor aguarda apenas a confirmação oficial da data e horário da partida por parte da CBF. A diretoria coral encaminhou um ofício solicitando que o duelo seja marcado para o sábado, dia 30 de agosto, às 18h, na Arena Pernambuco.

Além da expectativa pela definição do calendário, o clube também lida com questões disciplinares que podem impactar o time nos dois confrontos decisivos. Para a partida de ida, o Santa Cruz terá três jogadores pendurados com dois cartões amarelos: o lateral-direito Toty, o volante Balotelli e o atacante Thiago Galhardo. Caso algum deles seja advertido novamente, cumprirá suspensão automática no jogo da volta, marcado para a Arena das Dunas, em Natal.

Por outro lado, o técnico Marcelo Cabo já sabe que não poderá contar com o meia Lucas Bessa no primeiro duelo. O jogador foi expulso após o apito final da partida contra o Altos, no último domingo (24), em um episódio de confusão registrado na súmula pelo árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento. Segundo o documento, o atleta coral teria se dirigido aos jogadores adversários com provocações, gerando um tumulto no gramado.

A comissão técnica tricolor trabalha agora para ajustar o elenco e minimizar os riscos de perder peças importantes para o jogo de volta, que será decisivo para voltar à Série C.