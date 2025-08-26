Classificação do Santa Cruz na Série D emociona torcedores e até rival comemora
Santa Cruz compartilhou nas redes sociais vídeos enviados por torcedores celebrando o avanço sobre o Altos-PI
Publicado: 26/08/2025 às 09:41
Torcedores comemoram classificação do Santa Cruz (Reprodução)
A classificação dramática do Santa Cruz sobre o Altos-PI, nos pênaltis, pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, gerou uma forte comoção entre os torcedores. Nas redes sociais, o Tricolor do Arruda publicou um compilado de reações enviadas por tricolores de diferentes partes do Brasil e do mundo. As cenas mostram a dimensão da paixão pelo clube e, em um dos casos, até mesmo um torcedor do arquirrival Sport celebrou a conquista.
Entre os momentos mais marcantes, está um vídeo intitulado “emoção em família”, no qual parentes se abraçam emocionados após a disputa de pênaltis. A torcedora que compartilhou a gravação escreveu: “vídeo do meu pai quase tendo um treco”.
Outro destaque foi a celebração em um bar na legenda do vídeo “ o bar virou nossa casa”, onde dezenas de tricolores vibraram em clima de arquibancada, subindo em cadeiras e entoando cantos. Em uma rua, um grupo se reuniu para assistir à decisão e chamou atenção a participação de um torcedor do Sport. “Aqui até o rubro-negro comemorou”, relatou um dos presentes.
As comemorações também ultrapassaram fronteiras. Houve registro de festa no consulado “Sampa Cruz”, em São Paulo, e também de tricolores reunidos em Portugal. O vídeo que encerra a sequência mostra um torcedor comemorando eufórico na garupa de uma motocicleta.