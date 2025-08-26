Veja quanto os jogadores do Santa Cruz receberam pela classificação na Série D

Toty, lateral do Santa Cruz (Pedro Filho)

A classificação do Santa Cruz sobre o Altos-PI, pela Série D do Campeonato Brasileiro, não rendeu apenas a vaga na próxima fase — trouxe também um prêmio financeiro significativo para o elenco. Segundo o jornalista Igor Moura, da Rádio Jornal, os jogadores do Tricolor do Arruda receberam R$ 400 mil como premiação pela conquista.

O valor do “bicho”, como é popularmente conhecido o bônus por vitória ou objetivo alcançado, foi dobrado pela diretoria momentos antes da partida, durante a preleção no hotel. Inicialmente, os atletas receberiam R$ 200 mil, mas a diretoria decidiu aumentar o incentivo para R$ 400 mil, em reconhecimento ao empenho do grupo.

O destaque vai para o fato de que o pagamento está sendo feito sem apoio de investidores da SAF, sendo bancado integralmente pelo próprio clube. Além disso, torcedores tricolores se mobilizam nas redes sociais para ampliar o valor, na chamada campanha do “bicho molhado”.

O Santa Cruz também já definiu metas financeiras para as próximas fases. Em caso de acesso à Série C, o elenco o valor chegará em R$ 1 milhão, valor que pode aumentar conforme o avanço na competição e novos aportes de torcedores ou parceiros.

A equipe coral agora se prepara para o próximo desafio na Série D, mantendo o foco no objetivo principal da temporada: o retorno à Série C do Brasileiro. O Santa Cruz aguarda a CBF marcar data e horário do duelo contra o América-RN, que será na Arena Pernambuco.