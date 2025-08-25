Governadora de Pernambuco garante segurança para jogo do Santa Cruz: 'qualquer que seja o dia'

Raquel Lyra, governadora de Pernambuco (Rafael Vieira)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), assegurou nesta segunda-feira (25) que o Estado está preparado para garantir a segurança do próximo jogo do Santa Cruz, independentemente do dia em que a partida seja realizada. A declaração foi feita em meio às tratativas do clube com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a definição da data do confronto contra o América-RN, válido pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

“Qualquer que seja o dia do próximo jogo do Santa Cruz, o Governo do Estado terá efetivo suficiente para assegurar a sua realização, tendo em vista que contamos com mais de 2.300 novos policiais na rua. Seguiremos firmes e comprometidos com a segurança pública de Pernambuco”, escreveu a governadora, em sua rede social.

A resposta do governo estadual vem após o Santa Cruz oficializar, por meio de ofício enviado à CBF, a solicitação para que o jogo seja marcado para o sábado (30), às 18h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A confirmação da data e do horário depende agora da aprovação da entidade máxima do futebol brasileiro.

Em nota oficial, o clube reforçou o pedido. “O Santa Cruz Futebol Clube, através do presidente executivo Bruno Rodrigues, informa que já enviou ofício à CBF solicitando a realização do primeiro jogo contra o América-RN, no sábado (30/8), às 18h, na Arena de Pernambuco”, escreveu.

O duelo é decisivo para o Tricolor do Arruda na luta pelo acesso à Série C e promete grande público. A garantia de segurança por parte do governo estadual deve facilitar a confirmação da Arena como palco da partida, atendendo à expectativa da torcida e da diretoria coral.

