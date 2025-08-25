Saiba quem é Rokenedy, herói da classificação do Santa Cruz contra o Altos na Série D
Rokenedy vira herói nos pênaltis e garante classificação do Santa Cruz na Série D
Publicado: 25/08/2025 às 17:00
São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Rokenedy (Rafael Vieira)
O Tricolor do Arruda está nas quartas de final da Série D, e muito disso se deve a um nome que começa a se firmar como especialista em decisões: Rokenedy dos Santos, de 23 anos. O goleiro sergipano foi o grande destaque na classificação do Santa Cruz diante do Altos-PI, após defender três cobranças de pênalti, consolidando-se como peça decisiva no sonho do acesso coral.
Após passagem pelas bases de Athletico-PR e São Paulo, onde chegou a ser relacionado para uma partida da Sul-Americana, o jovem goleiro retornou ao Santa Cruz buscando novas oportunidades. Antes de se firmar, passou por empréstimos ao Fluminense-PI e ao Maguary, onde foi titular na campanha do acesso à elite do futebol pernambucano.
Neste ano, começou como terceira opção na meta coral, atrás de Deivity e Moisés. No entanto, as lesões dos concorrentes e a falta de segurança da equipe na posição abriram espaço para o retorno do goleiro, que assumiu a titularidade ainda durante o Campeonato Pernambucano. No entanto, após falhar na semifinal contra o Sport, Rokenedy perdeu espaço com a chegada do experiente Felipe Alves, mas voltaria a ser protagonista.
Na reta final da primeira fase da Série D, ganhou nova chance contra o Treze e não sofreu gols. A atuação sólida garantiu sua permanência no time titular para os mata-matas. Contra o Sergipe, falhou nos dois jogos, mas se redimiu nas penalidades, defendendo duas cobranças que garantiram a classificação.
Nas oitavas de final contra o Altos, voltou a mostrar segurança durante os 180 minutos e brilhou novamente nos pênaltis, defendendo três cobranças e garantindo a Cobra Coral entre os oito melhores da competição. Mas ainda não é bastante - o jovem quer o acesso.
“Sou muito confiante nos pênaltis, trabalho muito com meus companheiros. Estou muito feliz com essa classificação e, agora, vamos buscar o tão sonhado acesso”, afirmou o arqueiro coral.
Com defesas decisivas e personalidade em momentos de pressão, Rokenedy vai escrevendo sua história no Arruda. De terceiro goleiro a herói da classificação, o jovem arqueiro surge como esperança da torcida coral na luta pelo retorno à Série C.