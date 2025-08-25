diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Santa Cruz

Santa Cruz brinca e compara Rokenedy a preservativo após atuação decisiva

Santa Cruz viraliza nas redes sociais ao comparar goleiro Rokenedy a preservativo

Paulo Mota

Publicado: 25/08/2025 às 11:34

Meme do Santa Cruz/Reprodução

Meme do Santa Cruz (Reprodução)

“Tem proteção?”. O Santa Cruz garantiu sua classificação às quartas de final da Série D de maneira emocionante e, logo após a partida, encontrou uma forma inusitada de homenagear o herói da noite. O goleiro Rokenedy, responsável por defender três cobranças de pênalti na disputa contra o Caxias, virou protagonista não apenas dentro de campo, mas também nas redes sociais do clube.

Em uma publicação bem-humorada que rapidamente viralizou, o Tricolor do Arruda comparou o arqueiro a um preservativo. No meme, uma mulher pergunta a um homem se ele tem proteção. A resposta vem em forma de imagem: uma foto de Rokenedy, acompanhada da frase: “Nada de ruim vai acontecer, gata.”

A criatividade não parou por aí. Em outra postagem, o clube aproveitou o nome do jogador para fazer um trocadilho com o gênero musical rock: “É dia de Roke, bebê”, publicou o perfil oficial, fazendo alusão ao apelido do atleta.

Ainda nos bastidores da classificação, Rokenedy apareceu em um vídeo divulgado pelo clube, apresentando-se com naturalidade e carisma: “Prazer, Rokenedy”, disse, entre sorrisos e comemorações com os companheiros.


Com a vitória nos pênaltis, o Santa Cruz avançou às quartas de final da Série D. O próximo desafio será contra o América-RN, em confronto direto por uma vaga na Série C de 2026. A partida de ida será disputada na Arena de Pernambuco, enquanto o jogo da volta ocorrerá na Arena das Dunas, em Natal.

 

