Gabriel Galhardo revela drama com filha internada após jogo decisivo do Santa Cruz

Gabriel Galhardo, volante do Santa Cruz (Reprodução)

Em meio à classificação do Santa Cruz para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o volante Gabriel Galhardo revelou ter enfrentado um drama pessoal fora dos gramados. Após a partida decisiva contra o Altos-PI, neste domingo (24), o jogador emocionou-se ao contar que sua filha estava internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Galhardo participou da vitória nos pênaltis que garantiu a continuidade do Tricolor do Arruda na competição, mas revelou que a semana foi marcada por apreensão e preocupação com a saúde da filha.

“A sensação é a melhor do mundo. Estou muito feliz. Essa semana foi muito difícil. Na segunda-feira (18), no jogo da ida contra o Altos-PI, minha filha estava internada no CTI. Inclusive, ela ainda está internada até hoje, mas, graças a Deus, está melhor”, declarou o volante, após a partida, em entrevista à Rádio Jornal. “Agradeço aos jogadores e à comissão técnica que me apoiaram nesse momento difícil. Parabéns a todo o grupo.”

Apesar da situação delicada, o volante permaneceu com a equipe coral, demonstrando comprometimento e superação diante da adversidade.

Galhardo também aproveitou para destacar o trabalho do goleiro Rokenedy, que tem sido alvo de críticas ao longo da Série D. “Mais uma vez vou falar do Rock, que foi muito questionado em vários momentos. Mais uma vez ele está provando seu valor, sendo abençoado e merecedor disso”, completou. “Faltam dois jogos. Sabemos que será difícil, mas também sabemos que será guerra, será luta. Vamos batalhar pelo acesso.”

Com a vitória, o Santa Cruz segue vivo na briga pelo acesso à Série C, agora mais fortalecido não só pelo desempenho em campo, mas também pela união do grupo diante das dificuldades.