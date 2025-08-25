'Se não for sofrido, não é Santa Cruz', diz Thiago Galhardo após classificação

São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Thiago Galhardo. (Rafael Vieira)

Em uma noite de fortes emoções, o Santa Cruz garantiu sua classificação às quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, superando mais uma vez a tensão dos pênaltis. Após a partida, o centroavante Thiago Galhardo destacou o espírito de luta do elenco coral e celebrou a vitória com uma frase que já virou mantra entre os torcedores: “Se não for sofrido, não é Santa Cruz”.

A Cobra Coral enfrentou uma nova decisão por penalidades e, mais uma vez, saiu vitoriosa. Galhardo, visivelmente emocionado, exaltou a força do grupo e o desempenho de jogadores que não vinham atuando regularmente, como o lateral Rodrigues, que foi acionado durante a partida.

“Feliz pelo grupo. Muito feliz pelo Rodrigues, que pôde entrar hoje e foi muito acima do que esperávamos. Ele não vinha jogando, não vinha sendo relacionado, mas sempre trabalhando muito. Isso mostra como nosso grupo é homogêneo”, afirmou o meia.

Mesmo tendo deixado o campo antes da decisão por pênaltis, Galhardo ressaltou a confiança no elenco e no trabalho coletivo. “Na hora de sair dá uma angústia, porque você quer estar ali, fazendo parte. Mas nós não temos só onze jogadores. Temos um grupo de 31. Isso nos dá tranquilidade”, destacou.

A torcida, como de costume, foi lembrada e convocada para seguir apoiando o time na próxima fase. “Quero casa lotada mais uma vez. A Arena de Pernambuco nos espera”, disse, mirando o próximo desafio contra o América-RN.

O Santa Cruz agora se prepara para o confronto de ida das quartas, que será na Arena Pernambuco. Galhardo acredita em mais um duelo equilibrado, mas mostra confiança na força da equipe e na união com a torcida.

“Vocês vão invadir lá (Natal) na volta e nós vamos em busca desse tão disputado acesso. Se for para os pênaltis, vamos embora. O importante é que a gente consiga”, finalizou.

