Torcida do Santa Cruz comemora classificação contra o Altos no Arruda

Fan Fest Coral reúne milhares de torcedores do Santa Cruz no Arruda em noite de festa com a classificação na Série D

Torcida do Santa Cruz celebra classificação no Arruda (Reprodução)

Milhares de torcedores do Santa Cruz transformaram o estádio do Arruda em um verdadeiro caldeirão de festa neste domingo (24). Em clima de decisão, o clube promoveu a Fan Fest Coral, que reuniu tricolores de todas as partes para acompanhar, por meio de telões, a partida que garantiu a Cobra Coral na próxima fase da Série D.

Com três telões instalados e uma estrutura que incluiu shows ao vivo e venda de bebidas, a festa tomou conta do Arruda. Durante os 90 minutos, a torcida cantou, vibrou e empurrou o time à distância, mostrando mais uma vez a força da arquibancada coral.

Para muitos torcedores, o evento teve um significado especial: quebrou-se a chamada “maldição do telão”. Em outras ocasiões, acompanhar jogos decisivos fora de casa por transmissão na sede era visto como mau presságio. Desta vez, porém, o clima foi de alegria e confiança.

“Santa Cruz junta mais essa vitória”, ecoava o hino do clube entre os torcedores. O tradicional cântico: “Vamo subir, Tricolor!” ganhou força e simbolizou o novo momento do time na competição.

Na próxima fase, o Santa Cruz enfrentará o América-RN, em confronto direto pelo acesso à Série C de 2026. O jogo de ida será disputado na Arena Pernambuco, e a partida de volta, na Arena das Dunas, em Natal. As datas e horários ainda serão divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O duelo será decisivo: quem vencer, garante o retorno à Série C. E a torcida tricolor, como mostrou neste fim de semana, promete continuar fazendo a diferença — dentro ou fora de campo.





