Marcelo Cabo celebra classificação do Santa Cruz e exalta trabalho nos pênaltis

Treinador do Santa Cruz destacou entrega dos jogadores, preparação para as penalidades e dedicou vitória à torcida que viajou mais de mil quilômetros até o Piauí

São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo. (Rafael Vieira)

O Santa Cruz está classificado para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Após empatar no tempo normal diante do Altos-PI, fora de casa, o Tricolor do Arruda garantiu a vaga nas cobranças de pênaltis, e o técnico Marcelo Cabo não escondeu a satisfação pela conquista.

Em entrevista após a partida, o treinador fez questão de valorizar a atuação da Cobra Coral, que teve chances claras de gol durante os 90 minutos. “Foi um jogo difícil, a gente sabia que o Altos é muito forte em casa. Precisávamos fazer um jogo muito competitivo. Mandamos bola na trave, tivemos chance de gols e eles também criaram boas oportunidades. Foi um jogo muito equilibrado”, analisou.

Mas foi nas penalidades que o Santa Cruz selou a classificação. Cabo rechaçou a tese de que os pênaltis são definidos pela sorte. Para o comandante tricolor, o resultado é fruto de trabalho e preparação. “A gente estava muito, mas muito preparado para os pênaltis. Pênalti não é sorte, não é loteria. Pênalti é trabalho, é competência”, afirmou.

O comandante coral elogiou o goleiro Rokenedy e a comissão técnica responsável pelo seu treinamento. “Parabenizar o Medeiros e o Wellington, os preparadores de goleiro, que prepararam muito bem o Rock para mais uma sequência de pênaltis. Ele foi preparado mentalmente e estudou bem o adversário. E eu falei na corrente que ele iria pegar três. Eu treino os cobradores durante a semana. Sei o que eles podem entregar”, destacou.

A classificação também teve um sabor especial para os torcedores que acompanharam a equipe de perto. Cerca de 1.127,2 km km foram percorridos por quem saiu do Recife rumo ao interior do Piauí para apoiar o Santa Cruz. Cabo reconheceu o esforço e dedicou a vitória à torcida.

“Quero dedicar essa classificação ao nosso torcedor, principalmente àqueles que viajaram mais de mil quilômetros para vir aqui. Eu disse na coletiva da semana que a gente precisava entregar mais do que eles estavam entregando. E conseguimos. Agora, seguimos firmes rumo ao nosso sonho de voltar à Série C”, finalizou.