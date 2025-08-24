Com Rokenedy herói, Santa Cruz vence Altos nos pênaltis e avança às quartas de final da Série D

Com três defesas de Rokenedy, Santa Cruz vence o Altos nos pênaltis e avança para as quartas de final

Rokenedy, goleiro do Santa Cruz (@pfsports__)

Mata-mata não se joga, se vence. Em meio às adversidades, o Santa Cruz superou o Altos-PI nos pênaltis por 3 a 1, neste domingo (24), no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, garantindo vaga nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Herói da classificação, o goleiro Rokenedy, revelado nas categorias de base tricolor — brilhou ao defender três cobranças de pênaltis.

Na próxima fase, o Santa Cruz enfrentará o América-RN. O jogo de ida será na Arena Pernambuco, e a volta, na Arena das Dunas, em Natal. As datas e horários ainda serão definidos pela CBF. O duelo vale vaga na Série C de 2026 é o mata-mata do acesso.

A DEFESA E A COMEMORAÇÃO!!!!!! VAMOS, ESTAMOS NA PRÓXIMA FASE!!! ???????? pic.twitter.com/27rEZ9GkTD — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 24, 2025

O jogo

Mesmo fora de casa, o Santa Cruz começou pressionando no campo de ataque - com linhas altas. A primeira oportunidade surgiu em uma cabeçada de Eurico, defendida com firmeza pelo goleiro Careca. O lance mais tenso veio aos quatro minutos: em rápido contra-ataque, Thiaguinho invadiu a área, caiu após um contato e pediu pênalti, mas o árbitro mandou seguir, gerando protestos dos jogadores.

Aos poucos, o ímpeto inicial do Tricolor foi se apagando. O Jacaré cresceu no jogo e passou a dominar as ações. A equipe piauiense investia nas finalizações de longa distância e nas bolas levantadas por Rodrigo Negueba pela direita.

Na primeira tentativa, Negueba cruzou, Mandacaru pegou de primeira, mas Rokenedy fez boa defesa. Na segunda, novo cruzamento do lateral encontrou o desvio de cabeça de Sales, que assustou, a bola passou rente à trave, levando perigo à meta tricolor.

Nos minutos finais da primeira etapa, a Cobra Coral passou a apostar nos contra-ataques com Thiaguinho e Thiago Galhardo, mas não conseguiu transformar as investidas em chances reais de gol. Em uma das jogadas de ataque, Galhardo foi acionado na frente, mas ao invés de finalizar, tentou driblar o marcador. Acabou caindo na sequência, porém o árbitro mandou o jogo seguir, sem marcar nada.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou equilibrado, com Altos e Santa Cruz se revezando no controle das ações. As duas equipes alternavam momentos no ataque e na defesa. A melhor oportunidade do Jacaré foi de Júnior Mandacaru, que recebeu cruzamento de Wesley Souza, dominou dentro da área e finalizou, mas acabou mandando a bola para fora. A resposta da Cobra Coral veio com Balotelli. Após cobrança de escanteio de William Júnior, o volante subiu bem e desviou de cabeça, a bola carimbou a trave, levando muito perigo.

Com as mudanças do técnico Gerson Testoni, levaram a equipe piauiense para o campo de ataque. Em lance individual, no meio campo, Dieguinho soltou a bomba de fora da área, Rokenedy defendeu. E por outro lado, o Tricolor do Arruda modificou sua estratégia e assumiu uma postura mais defensiva, tentando explorar um contra-ataque.

Presente desperdiçado. O zagueiro Albert errou na saída de bola e acabou entregando a posse a Renato, que ficou cara a cara com o goleiro Careca. No entanto, antes de finalizar, o atacante se atirou e pediu pênalti. O árbitro interpretou o lance como simulação e puniu Renato com cartão amarelo.

Na reta final da partida, as duas equipes evitaram se arriscar, cientes de que um gol poderia ser decisivo. Com o placar inalterado, a vaga acabou sendo decidida nas cobranças de pênaltis.

Pênaltis

O Tricolor do Arruda por 3 a 1. Renato, Geovany Soares, Balotelli converteram para o Santa Cruz. João Pedro mandou no travessão. Digão fizeram para o Altos. Esquerdinha, Jonatas, Leandro Amorim pararam em Rokenedy

FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ 0 (3)

Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Nathan (Rodrigues); Wagner Balotelli, Pedro Favela (Jonatas Paulista) e William Júnior (João Pedro); Renato, Thiaguinho (Gabriel Galhardo) e Thiago Galhardo (Geovany Soares). Técnico: Marcelo Cabo.

ALTOS-PI 0 (1)

Careca; Rodrigo Negueba (Dieguinho), Leandro, Albert e Arthuzinho (Digão); Meneses (Mikael), Jonathan, Wesley Souza; Esquerdinha, Felipe Sales (Caio Felipe) e Júnior Mandacaru (Mácario). Técnico: Jerson Testoni.

Local: Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Pablo Almeida da Costa e Rodney Faria Lima (ambos de MG)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Cartões amarelos: Balotelli, William Alves, Renato (STA); Albert (ALT)

