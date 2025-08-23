Confira a posição de Santa Cruz e Central na classificação geral da Série D

Neste domingo (24), Santa Cruz e Central enfrentam Altos-PI e Maranhão, respectivamente, pelo duelo de volta das oitavas de final

São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Comemoração Santa Cruz (Rafael Vieira)

Santa Cruz e Central disputam neste domingo (24), as partidas de volta das oitavas de final da Série D. Os duelos decidem quem se classificará para as quartas de final, fase da competição que vale o acesso a Série C. Após as oitavas, o cruzamento passa a ser feito pelas posições no ranking geral da quarta divisão.

Com a 3ª fase chegando ao fim, o cruzamento do mata-mata começa a ser pela classificação geral da quarta divisão, onde a equipe melhor qualificada enfrenta a pior e assim sucessivamente.

Os confrontos das quartas de final são definidos pelo ranking geral da Série D, contabilizando fase de grupos e mata-mata. Os vencedores das partidas das quartas de final se garantem na Série C de 2026.

Cruzamento das quartas:

-Quartas 1: 8ª melhor campanha x 1º melhor campanha

-Quartas 2: 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha

-Quartas 3: 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha

-Quartas 4: 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

Classificação geral da Série D 2025

1- ASA – 40 pts – 12V 4E 1D – SG: +23

2- Aparecidense – 39 pts – 12V 3E 2D – SG: +22

3- Inter de Limeira – 37 pts – 11V 4E 2D – SG: +16

4- América-RN – 34pts – 10V 4E 3D – SG: +15

5- Barra – 33 pts – 10V 3E 4D – SG: +14

6- Altos – 33 pts – 9V 7E 2D – SG: +14

7- Ceilândia – 33pts – 9V 6E 2D – SG: +10

8- Santa Cruz – 31 pts – 9V 4E 4D – SG: +10

9- Rio Branco-RS – 30 pts – 9V 3E 5D – SG: +12

10- Manauara – 30 pts – 8V 6E 3D – SG: +16

11- Central – 30 pts – 8V 6E 3D – SG: +8

12- Cianorte – 29 pts – 8V 5E 4D – SG: +9

13- Mixto – 28 pts – 7V 7E 2D – SG: +9

14- Imperatriz – 27 pts – 8V 3E 6D – SG: +1

15- Goiatuba – 26 pts – 7V 5E 5D – SG: +5

16- Maranhão – 25 pts – 6V 7E 4D – SG: +8

Os mandos de campo também são definidos pela classificação geral da competição, onde dos oitos classificados, os quatro melhores jogam a primeira partida como visitante e decidem o mata-mata em casa.