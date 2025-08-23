Casa cheia: arquibancada da Rua São Paulo é liberada para a partida entre Central e Maranhão

Central e Maranhão se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D

Caruaru, PE, 03/08/2025 - CENTRAL X LAGARTO - Na tarde deste domingo(03), a equipe do Central recebeu a equipe do Lagarto pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 no estádio Lacerdão. (Rafael Vieira)

Central e Maranhão se enfrentam no próximo domingo (24), às 16h, no Estádio Lacerdão pela partida de volta das oitavas de final da Série D. O confronto de ida terminou em derrota da Patativa por 2 a 1. Agora o time alvinegro conta com a força da sua casa para reverter o placar e para isso conseguiu a liberação antecipada da arquibancada da Rua São Paulo.

Em suas redes sociais, o Central anunciou a liberação da arquibancada, visando o maior número de torcedores possíveis para apoiar o time rumo às quartas de final. O clube afirmou que contou com ajuda de parceiros para conseguir a liberação antecipada junto a prefeitura.

Na última sexta-feira (22), o Central divulgou a parcial de 5 mil ingressos vendidos para o confronto. Além disso, relembraram que o valor promocional do ingresso (R$20) segue até este sábado (22).

Com o resultado da partida anterior, a Patativa precisa vencer de dois ou mais gols de diferença para se classificar sem a necessidade das cobranças de pênaltis. Para isso, espera contar com a força da torcida alvinegra para fazer a festa e junto ao time, conquistar a classificação.