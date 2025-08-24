Altos-PI x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações para jogo das oitavas Série D
Altos-PI e Santa Cruz se enfrentam neste domingo (24), às 18h, no Lindolfo Monteiro , pela oitavas de finais da Série D
Publicado: 24/08/2025 às 07:12
São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Time do Santa Cruz (Rafael Vieira)
É tudo ou nada! Sem espaço para erros, Altos-PI e Santa Cruz se enfrentam neste domingo (24), às 18h, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no confronto decisivo das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Depois do empate por 1 a 1 no primeiro jogo, na Arena de Pernambuco, quem vencer avança às quartas de final. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.
HOOOOOOOOOJE TEEEEEEEM SAAAAAAAAANTAAAAAAAAAAAAAAAA! ????????????— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 24, 2025
??| Altos ???? Santa Cruz
????| Série D
??| 18h
?????| Lindolfo Monteiro#SejaSócio pic.twitter.com/RnRYLQn0Kj
Dúvida no meio-campo
Para o duelo, a principal dúvida do técnico Marcelo Cabo está no meio-campo: manter Gabriel Galhardo entre os titulares ou promover a entrada de Pedro Favela, que teve boa atuação ao entrar no segundo tempo do jogo de ida contra o Altos-PI. Na ponta direita, a expectativa é que Renato permaneça na equipe titular e dê fim ao revezamento recente com João Pedro e Thiaguinho.
Altos-PI: confiança em alta e dúvida no ataque
Do lado piauiense, o técnico Jerson Testoni tem praticamente todo o elenco à disposição. O único atleta que é dúvida é o lateral Caio Felipe que segue como incógnita após sofrer uma pancada na cabeça. O jogador cumpriu protocolo de concussão e depende de liberação médica para entrar em campo. Por outro lado, o treinador tem apenas uma dúvida no comando de ataque: manter Macário como titular ou apostar no retorno do experiente Júnior Mandacaru.
Histórico desfavorável
Além da má fase longe do Arruda, o Santa Cruz carrega um retrospecto negativo contra o Altos. Em cinco confrontos oficiais, foram três derrotas e dois empates, o que adiciona pressão sobre o elenco coral.
FICHA DA PARTIDA:
SANTA CRUZ
Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo (Pedro Favela) e William Júnior; Renato, Geovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.
ALTOS-PI
Careca; Rodrigo Negueba, Leandro, Sobral e Arthuzinho; Meneses, Jonathan, Wesley Souza; Esquerdinha, Felipe Alves e Macário (Júnior Mandacaru). Técnico: Jerson Testoni.
Local: Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina
Horário: 18h
Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
Assistentes: Pablo Almeida da Costa e Rodney Faria Lima (ambos de MG)
VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
Transmissão: TV Coral (Youtube)