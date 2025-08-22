Bola parada vira trunfo do Santa Cruz na reta decisiva da Série D

São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Willian Junior. ( Rafael Vieira)

De ponto fraco a arma letal. O Santa Cruz transformou a bola parada em um dos principais recursos ofensivos na Série D do Campeonato Brasileiro. Após ter passado quase toda a primeira fase sem marcar gols a partir do fundamento, o Tricolor do Arruda encontrou o caminho das redes nos últimos quatro jogos — e sempre com a participação direta de Willian Júnior.

O meia assumiu a responsabilidade nas bolas paradas e foi o garçom em cinco dos seis gols mais recentes da equipe. A mudança ocorreu na ultima partida da fase de grupos, na vitória por 3 a 0 sobre o Treze, na Arena de Pernambuco. Na ocasião, dois gols saíram de cobranças do camisa 10: um escanteio para Eurico e uma falta para William Alves escorar.

Na sequência, já nas oitavas de final contra o Sergipe, Willian Júnior voltou a ser decisivo. No jogo de ida, mesmo com a derrota por 2 a 1 no Batistão, foi dele o escanteio cobrado para Geovany Soares acertar um belo chute na entrada da área. Na volta, o Tricolor devolveu o placar na Arena de Pernambuco, com mais uma assistência do meia em cobrança de falta — desta vez contando com desvio da defesa para o gol.

O desempenho foi essencial para levar a decisão aos pênaltis, onde o Santa Cruz venceu por 5 a 4 e garantiu a classificação às quartas de final.

Diante do Altos, no primeiro confronto do novo mata-mata, o roteiro se repetiu. Escanteio cobrado com precisão por Willian Júnior e cabeceio firme de William Alves, abrindo o placar na Arena de Pernambuco. O duelo terminou empatado em 1 a 1, com o time pernambucano mais uma vez demonstrando força nas jogadas ensaiadas.

Apesar da baixa produção nas bolas paradas durante a fase classificatória com apenas um gol em 14 partidas, o Santa Cruz mostra evolução e poder de decisão nesse tipo de jogada no momento mais importante da competição.

Com o segundo jogo contra o Altos se aproximando, o Tricolor aposta novamente no pé calibrado de Willian Júnior para seguir firme na briga pelo acesso à Série C. Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, na Arena de Pernambuco, o Tricolor do Arruda precisa de uma vitória simples no duelo deste domingo (24), às 18h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, para seguir vivo na luta pelo acesso à Série C. Caso o placar se repita, a decisão será nos pênaltis.

