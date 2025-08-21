Santa Cruz renova contrato do volante Wagner Balotelli até 2026

O atleta é peça-chave no time de Marcelo Cabo e estendeu, pela segunda vez, o vínculo com o Tricolor

Jogador do Santa Cruz, Wagner Balotelli (Rafael Vieira)

O Santa Cruz oficializou, nesta quinta-feira (21), a renovação do contrato do volante Wagner Balotelli até novembro de 2026. Aos 32 anos, o jogador é titular na equipe comandada por Marcelo Cabo e tem sido um dos destaques da temporada coral.

O volante chegou ao Arruda em outubro do ano passado e, desde então, acumula números consistentes. Ele participou de 27 das 29 partidas do Tricolor na temporada, todas como titular. Esta é a segunda renovação de vínculo de Balotelli com o Santa Cruz. A primeira havia sido firmada em maio, quando, já em alta, estendeu o contrato até o fim de 2025.

???? RENOVADO!



???????? O volante Wagner Balotelli segue vestindo o manto coral! O atleta, peça importante no meio-campo, renovou seu vínculo com o Time do Povo até novembro de 2026. ???? pic.twitter.com/1GapK9H0vc — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 21, 2025

Balotelli deve ser titular no duelo contra o Altos, no domingo (24), pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D, no Estádio Lindolfo Monteiro, no Piauí. O Santa precisa vencer para avançar às quartas de final e manter vivo o sonho do acesso. Caso ocorra novo empate no tempo normal, a classificação será definida nos pênaltis.