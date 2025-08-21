diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
SANTA CRUZ

Santa Cruz renova contrato do volante Wagner Balotelli até 2026

O atleta é peça-chave no time de Marcelo Cabo e estendeu, pela segunda vez, o vínculo com o Tricolor

Gabriel Farias

Publicado: 21/08/2025 às 21:42

Seguir no Google News Seguir

Jogador do Santa Cruz, Wagner Balotelli/Rafael Vieira

Jogador do Santa Cruz, Wagner Balotelli (Rafael Vieira)

O Santa Cruz oficializou, nesta quinta-feira (21), a renovação do contrato do volante Wagner Balotelli até novembro de 2026. Aos 32 anos, o jogador é titular na equipe comandada por Marcelo Cabo e tem sido um dos destaques da temporada coral.

Veja também:

O volante chegou ao Arruda em outubro do ano passado e, desde então, acumula números consistentes. Ele participou de 27 das 29 partidas do Tricolor na temporada, todas como titular. Esta é a segunda renovação de vínculo de Balotelli com o Santa Cruz. A primeira havia sido firmada em maio, quando, já em alta, estendeu o contrato até o fim de 2025.

Balotelli deve ser titular no duelo contra o Altos, no domingo (24), pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D, no Estádio Lindolfo Monteiro, no Piauí. O Santa precisa vencer para avançar às quartas de final e manter vivo o sonho do acesso. Caso ocorra novo empate no tempo normal, a classificação será definida nos pênaltis.

 

1 / 9
São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Wagner de Balotelli
2 / 9
São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Wagner Balotelli jogador do Santa Cruz
3 / 9
Recife, PE, 13/07/2025 - SANTA CRUZ X SANTA CRUZ - RN - Na tarde deste domingo(13), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Santa Cruz de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 no estádio do Arruda. Wagner Balotelli
4 / 9
Recife, PE, 13/07/2025 - SANTA CRUZ X SANTA CRUZ - RN - Na tarde deste domingo(13), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Santa Cruz de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 no estádio do Arruda. Wagner Balotelli
5 / 9
Recife, PE, 13/07/2025 - SANTA CRUZ X SANTA CRUZ - RN - Na tarde deste domingo(13), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Santa Cruz de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 no estádio do Arruda. Wagner Balotelli
6 / 9
Santa Cruz e Central se enfrentaram três vezes em 2025, com duas vitórias da Cobra Coral e uma da Patativa
7 / 9
Recife, PE, 01/06/2025 - SANTA CRUZ X FERROVIARIO - Na tarde deste domingo(01), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Ferroviário pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 no estádio do Arruda. Jogador do Santa Cruz, Wagner Balotelli
8 / 9
Recife, PE, 01/06/2025 - SANTA CRUZ X FERROVIARIO - Na tarde deste domingo(01), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Ferroviário pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 no estádio do Arruda. Jogador do Santa Cruz, Wagner Balotelli
9 / 9
Caruaru, PE, 18/05/2025 - CENTRAL X SANTA CRUZ - Na tarde deste domingo(19), a equipe do Central recebeu a equipe do Santa Cruz pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025, jogador do Santa Cruz, Balotelli

São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Wagner de Balotelli (Rafael Vieira)
São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Wagner Balotelli jogador do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Jogador do Santa Cruz, Wagner Balotelli (Rafael Vieira)
Jogador do Santa Cruz, Wagner Balotelli (Rafael Vieira)
Jogador do Santa Cruz, Wagner Balotelli (Rafael Vieira)
Jogador do Santa Cruz, Wagner Balotelli (Rafael Vieira)
Jogador do Santa Cruz, Wagner Balotelli (Rafael Vieira)
Jogador do Santa Cruz, Wagner Balotelli (Rafael Vieira)
Jogador do Santa Cruz, Balotelli (Rafael Vieira)

Altos , Altos x Santa Cruz , Balotelli , Campeonato Brasileiro , renovação , renovação de contrato , Santa Cruz , santa cruz x altos , série D , volante , Wagner Balotelli
Mais de Santa Cruz
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP