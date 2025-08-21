diariodepernambuco.com.br
Renato projeta confronto contra Altos e confia na classificação do Santa Cruz

Decisão em aberto: Renato mira classificação do Santa Cruz contra o Altos na Série D

Paulo Mota

Publicado: 21/08/2025 às 09:31

São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Renato/ Rafael Vieira

Em busca de uma vaga nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz tem um desafio decisivo no próximo domingo (24), quando enfrenta o Altos-PI, às 18h, no Estádio Lindolfo Monteiro. Apesar do empate na ida, o atacante Renato demonstrou confiança na preparação do elenco e destacou a importância da entrega em campo.

“Eu creio que está em aberto, sabemos que, assim como foi difícil o jogo aqui, vai ser lá também. Vamos nos preparar bem para buscar essa classificação”, afirmou Renato, após o empate no jogo de ida.

Mesmo ciente das dificuldades que o Tricolor do Arruda encontrará em solo piauiense, o jogador ressaltou a importância do estudo sobre o adversário. “A gente estudou a equipe deles, sabíamos que não ia ser fácil o jogo. Sei da dificuldade que vai ser lá o campo, o jogo. Mas vamos nos preparar bem para chegar lá e conquistar a vitória”, apontou.

Ainda buscando atingir sua melhor forma física, Renato revelou evolução nas últimas partidas. “Eu ainda não estou na minha melhor forma física. O jogo de domingo a domingo demora para pegar ritmo. Mas hoje estou bem melhor do que quando cheguei. Me senti melhor nesse último jogo, tanto na parte física quanto técnica”, destacou.

Apesar das dificuldades, o atacante acredita na força coletiva do elenco coral. “Tenho certeza que nosso elenco é de qualidade. Mas é um campeonato difícil. Só a qualidade não é suficiente – temos que igualar na vontade, na entrega e na raça. Tenho certeza que o professor vai nos preparar bem para fazermos um bom jogo”, concluiu

Com o equilíbrio do primeiro confronto, quem vencer no tempo normal garante a classificação. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

 

