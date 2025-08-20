Veja a carga de ingressos disponíveis para a torcida do Santa Cruz contra o Altos

Carga de ingressos para torcida do Santa Cruz pode aumentar em Teresina

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A carga de ingressos disponível para a torcida do Santa Cruz no jogo contra o Altos, válido pela confronto de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, deve variar entre 250 e 370 ingressos, a depender da liberação oficial da capacidade do estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Atualmente, o estádio está autorizado a receber 2.500 torcedores, o que garante, por lei,para a torcida visitante, ou seja,ingressos para os tricolores. No entanto, a diretoria do Altos solicitou o aumento da capacidade para 3.700 pessoas e aguarda o parecer do Corpo de Bombeiros.

Caso a ampliação seja aprovada, a carga destinada à torcida do Santa Cruz subiria para 370 ingressos.

A decisão será tomada após reunião entre o clube mandante, a Federação de Futebol do Piauí (FFP) e os órgãos de segurança.

Os ingressos para a torcida do Santa Cruz estão sendo vendidos nos valores de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). A torcida tricolor pode adquirir pelo site I9tickets.

O confronto acontece no próximo domingo (24), e será decisivo: quem vencer avança às quartas de final da Série D. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.