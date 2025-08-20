Veja a carga de ingressos disponíveis para a torcida do Santa Cruz contra o Altos
Publicado: 20/08/2025 às 12:54
Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)
A carga de ingressos disponível para a torcida do Santa Cruz no jogo contra o Altos, válido pela confronto de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, deve variar entre 250 e 370 ingressos, a depender da liberação oficial da capacidade do estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.
Caso a ampliação seja aprovada, a carga destinada à torcida do Santa Cruz subiria para 370 ingressos.
A decisão será tomada após reunião entre o clube mandante, a Federação de Futebol do Piauí (FFP) e os órgãos de segurança.
Os ingressos para a torcida do Santa Cruz estão sendo vendidos nos valores de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). A torcida tricolor pode adquirir pelo site I9tickets.
O confronto acontece no próximo domingo (24), e será decisivo: quem vencer avança às quartas de final da Série D. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.
AGORA É NA NOSSA CASA!— Altos Oficial (@OficialAltos) August 20, 2025
A venda de ingressos para partida entre Altos x Santa Cruz já começou:
- Site da I9tickets;
- ?Quiosque da I9tickets - shopping Rio Poty;
- ?Loja Viana (centro);
- Comercial Castelo (Altos);
- ?Estádio Lindolfo Monteiro - 2h antes do jogo. pic.twitter.com/SWifPxgXxZ