William Alves vive mistura de emoção e frustração no jogo 150 pelo Santa Cruz

Com 150 jogos pelo Santa Cruz, William Alves brilha, mas empate contra o Altos amarga comemoração

Paulo Mota

Publicado: 20/08/2025 às 17:00

William Alves, zagueiro do Santa Cruz/Evelyn Victoria/Santa Cruz

William Alves, zagueiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria/Santa Cruz)

O dia 18 de agosto tinha tudo para ser perfeito para o zagueiro William Alves. Em sua 150ª partida com a camisa do Santa Cruz, o defensor logo marcou o primeiro gol do confronto contra o Altos, na Arena Pernambuco, em duelo válido pelas oitavas de finais da Série D. No entanto, o empate amargo impediu que a comemoração fosse completa.

Um dos jogadores mais experientes do elenco coral, William Alves avaliou o resultado com serenidade e destacou as dificuldades naturais da competição. “É uma eliminatória. A Série D tem essas dificuldades. Não é porque você joga em casa que vai encontrar facilidade. Agora tem o segundo tempo da decisão. A decisão está em aberto, vamos lutar pela nossa classificação. Essa é a dificuldade da Série D. Por isso é tão difícil sair de uma competição como essa, são muitos mata-matas e várias adversidades durante o jogo”, destacou.

O defensor também ressaltou a importância de manter o equilíbrio emocional e aproveitar melhor as chances no jogo de volta. “Temos que ter um pouco mais de calma para manter a posse na fase ofensiva e aproveitar as oportunidades para tentar definir o jogo. Mas, como falei, está em aberto. Vamos para lá com a cabeça no lugar. Temos condições de buscar nossa classificação e vamos lutar por isso”, concluiu.

Mesmo com o resultado abaixo do esperado, a marca de 150 jogos consolida William Alves como um dos grandes nomes recentes da história do Santa Cruz — uma trajetória marcada por liderança, entrega e identificação com o clube.

Série D

Com o equilíbrio do primeiro confronto, quem vencer no duelo de volta no tempo normal garante a classificação. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

William Alves, zagueiro do Santa Cruz
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, William Alves
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, William Alves
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, William Alves
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, William Alves
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, William Alves
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, William Alves
William Alves, zagueiro do Santa Cruz
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, William Alves

