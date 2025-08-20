diariodepernambuco.com.br
Adversário do Santa Cruz, Altos só tem uma derrota como mandante em 2025

O Altos defende campanha quase perfeita no Lindolfo Monteiro; Santa Cruz tenta quebrar jejum fora de casa

Paulo Mota

Publicado: 20/08/2025 às 09:31

Estádio do Altos, Lindolfo Monteiro/Divulgação/Altos

Estádio do Altos, Lindolfo Monteiro (Divulgação/Altos)

A decisão entre Altos-PI e Santa Cruz por uma vaga nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções no próximo domingo (24). Após empate em 1 a 1 no jogo de ida, na Arena de Pernambuco, o duelo de volta acontece no Estádio Lindolfo Monteiro, onde o Altos tem se mostrado um mandante quase imbatível em 2025.

Nesta temporada, o Jacaré disputou 16 partidas em casa, com uma campanha sólida: nove vitórias, seis empates e apenas uma derrota - 69% de aproveitamento. O único revés aconteceu no dia 26 de julho, quando o Jacaré foi superado por 1 a 0 pelo Maranhão, na última rodada da fase de grupos.

Já o Santa Cruz vive situação oposta fora de seus domínios. Como visitante, o Tricolor disputou 13 partidas em 2025, com apenas quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas, totalizando um aproveitamento de 38,4%. A Cobra Coral não vence fora de casa há quatro jogos, sequência que inclui três derrotas e um empate.

Com o equilíbrio do primeiro confronto, quem vencer no tempo normal garante a classificação. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Renato
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Renato
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Renato
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Willian Junior
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Willian Junior
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Willian Junior
Estádio do Altos, Lindolfo Monteiro
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Willian Junior
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Willian Junior
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Renato
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, William Alves
São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, João Pedro.

