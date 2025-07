Santa Cruz oficializa contratação de atacante Adailson para a fase decisiva da Série D

Adailson Sousa, atacante do Santa Cruz (Divulgação)

Reforço no ataque! O Santa Cruz anunciou, nesta quinta-feira (31), a contratação do atacante Adailson Sousa, de 28 anos, como reforço para a fase mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador chega após ter disputado a primeira fase da competição pelo São Luiz-RS.

Adailson participou de 21 partidas na temporada 2025, entre jogos da Série D e do Campeonato Gaúcho, marcando quatro gols e dando uma assistência. O atacante atua pelas pontas e tem experiência em clubes como América-PE, ASA, Central, Treze, Grêmio Prudente, Jacuipense e Sergipe, adversário do Santa Cruz no confronto do mata-mata.

De acordo com o regulamento da Série D, as equipes que avançam para a próxima fase podem inscrever até três jogadores que atuaram por outras equipes na primeira fase, desde que o registro seja feito até esta sexta-feira (1). Caso Adailson tenha seu vínculo oficializado dentro do prazo, poderá reforçar o time comandado pelo técnico Marcelo Cabo já nas próximas partidas decisivas.

Além de Adailson, o Santa Cruz também contratou o centroavante argentino Ariel Nahuelpán para fortalecer o setor ofensivo. O Tricolor do Arruda aposta na chegada dos novos jogadores para intensificar a luta pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.