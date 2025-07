Elenco do Santa Cruz se reúne em clima leve antes de confronto contra Sergipe

Jogadores do Santa Cruz (Reprodução)

Às vésperas do início do mata-mata da Série D, o Santa Cruz aposta na união do elenco como um dos pilares para buscar o acesso. Em clima de descontração, os jogadores participaram de um bingo na noite da última quarta-feira (30), organizado pelo atacante Thiago Galhardo em sua casa. O momento de lazer foi registrado pelo próprio atleta nas redes sociais e contou com a presença da maior parte do elenco.

A atividade faz parte de uma série de ações promovidas pelos próprios jogadores para fortalecer o ambiente interno. Anteriormente, o meia Willian Júnior, comentou que Galhardo já havia reunido o grupo para um jantar após a estreia diante do Treze-PB na Série D.

Os atletas também têm se aproximado por meio de outras atividades recreativas, como partidas de sinuca e futmesa, marcadas por um espírito competitivo.

Com o clima positivo nos bastidores, o Santa Cruz se prepara para enfrentar o Sergipe neste domingo (3), às 17h, em Aracaju, pela ida da segunda fase da Série D. A volta está marcada para o domingo seguinte, 10 de agosto, também às 17h. Inicialmente agendada para o estádio do Arruda, a diretoria coral deve alterar a mudança do jogo para a Arena de Pernambuco.