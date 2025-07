CEO do Santa Cruz diz que SAF está evoluindo, mas afirma: "Não vai haver antes do final da Série D"

Pedro Henriques, CEO do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Na continuação de uma expectativa muito grande do torcedor na transformação do Santa Cruz em SAF, os processos seguem um ritmo mais cadenciado. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (30), o CEO da transição para a SAF, Pedro Henriques, falou sobre o andamento desse processo.

O CEO revelou que as conversas seguem evoluindo constantemente e que uma transformação nesse porte demanda um tempo maior. Pedro Henriques também afirmou que a SAF não será concretizada até o final do Campeonato Brasileiro da Série D desta temporada.

“Sabemos que vem em constante evolução (SAF). Eu sei que o torcedor do Santa Cruz fica muito ansioso, porque, infelizmente, a realidade aqui vem sendo de sofrimento há muitos anos, e há uma expectativa de mudança de cenário com a SAF.. A transformação de um clube em SAF não é algo simples, é algo que é feito para ser para sempre. Eu sei que dos dois lados as pessoas estão interessadas em fazer com que o negócio aconteça”, disse o CEO.

“Houve evolução, ainda tem investidores em Recife e as conversas têm sido constantes. Eu estou otimista com o andamento, mas esse é um processo que é comum que seja demorado. Até por isso, já foi dito de uma forma clara que não vai haver SAF antes do final da Série D”, completou.

O CEO da Cobra Coral aproveitou também para pregar o foco da equipe dentro do campo. Segundo Henriques, um início de projeto de Sociedade Anônima com o clube na Terceira Divisão nacional já mudaria as perspectivas de planejamento.

“O momento agora é da gente se focar pelo acesso. O acesso é bom para o clube e é bom para a SAF. É muito melhor iniciar um projeto em clube da marca do Santa Cruz na Série C, do que na Série D. As conversas estão evoluindo, mas mais importante nesse momento do que em que pé está (SAF) é saber que o torcedor vai estar junto. Para a gente conseguir o resultado e ter a confiança que o trabalho vem sendo bem feito para ter o melhor projeto para ser aplicado no Santa Cruz na Série C de 2026”, afirmou Pedro Henriques.