Santa Cruz anuncia a contratação do atacante argentino Ariel Nahuelpán

Ariel Nahuelpán, novo reforço do Santa Cruz (Divulgação / Santa Cruz)

O Santa Cruz voltou ao mercado e anunciou mais uma contratação nesta quinta-feira (24). O atacante argentino Ariel Nahuelpán é o novo reforço da Cobra Coral e chega para auxiliar o sistema ofensivo na sequência da Série D do Campeonato Brasileiro.

O experiente centroavante de 37 anos conta com uma longa rodagem por times de diferentes continentes. No Brasil, Ariel atuou por Coritiba e Internacional e na Argentina, foi jogador do Tigre.

A principal experiência do atacante se deu no futebol mexicano. O novo reforço coral já conta com passagens pelos times mexicanos: Pumas, Pachuca, Tijuana, Querétaro e Mazatlán. O atleta também já vestiu a camisa do Peñarol, do Uruguai.

Em 2025, Ariel Nahuelpán estava atuando pelo futebol da Indonésia. O centroavante marcou dois gols e deu duas assistências, em 15 jogos defendendo a equipe do PSBS.

O argentino chega para uma posição com algumas peças no elenco do Santa Cruz. Além de Ariel, o treinador Marcelo Cabo ainda tem as opções de Thiago Galhardo, Eduardo Tanque e Pedro Henrique.