Adversário do Santa Cruz no mata-mata, Sergipe anuncia atacante Luan, ex-Sport

Luan, atacante ex-Sport (Divulgação/Sport)

De olho no rival. O Sergipe anunciou na noite desta terça-feira (30) a contratação do atacante Luan, de 36 anos, para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro e a disputa da Copa Governo do Estado. Com passagens por clubes como Palmeiras, Cruzeiro e Sport, o jogador é o novo reforço do time colorado para o duelo decisivo contra o Santa Cruz, pela segunda fase da quarta divisão nacional.

Luan se apresenta ao clube nesta quarta-feira (31), em Aracaju. O atacante chega com a missão de fortalecer o setor ofensivo do Gipão, que busca avançar na competição nacional. Na atual temporada, o jogador defendeu o Itabirito-MG, onde disputou o Campeonato Mineiro e participou da primeira fase da Série D.

O novo reforço tem um currículo de peso. Foi campeão da Copa do Brasil em 2012 e do Campeonato Brasileiro em 2016 pelo Palmeiras. Também levantou o troféu do Brasileirão em 2013 e 2014 com o Cruzeiro, além de passagens por outros clubes como América-MG, São Caetano, Athletico-PR, Toulouse (França) e Al Sharjah (Emirados Árabes).

No futebol pernambucano, Luan é lembrado por sua passagem pelo Sport em 2019. Apesar de curta, foi marcante: atuou em oito jogos e marcou três gols. O atacante foi peça importante na campanha do título estadual daquele ano, mas uma lesão no tendão de Aquiles, sofrida na final contra o Náutico, encerrou precocemente sua passagem pela Ilha do Retiro. Na ocasião, também precisou operar o ombro.

Série D: Santa Cruz x Sergipe

O embate entre Santa Cruz e Sergipe pelas oitavas de final da Série D terá início no neste domingo (3), às 17h, na Arena Batistão, em Aracaju. A partida de volta está marcada para o domingo seguinte (10), também às 17h, no Arruda, em Recife.

Por ter feito melhor campanha na fase de grupos, o Tricolor do Arruda decide em casa. O regulamento não prevê critério de gol qualificado, e, em caso de empate na soma dos dois jogos, a classificação será decidida nos pênaltis.