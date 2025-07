Conheça o Sergipe, adversário do Santa Cruz na segunda fase da Série D

Zagueiro Junior Sergipanos, atacante Pedro Maycon, volante Tinga e técnico Wolley (Divulgação/Sergipe)

O Santa Cruz conheceu seu adversário na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro: o Sergipe, de Aracaju. O confronto será disputado em jogos de ida e volta, com a primeira partida acontecendo no Estádio Batistão, em Sergipe, e a decisão da vaga marcada para a Arena de Pernambuco. As datas e horários ainda serão definidos pela CBF.

O Sergipe chega embalado para o mata-mata após uma reação importante na reta final da primeira fase. A equipe colorada somou 22 pontos no Grupo A4, com seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas, um aproveitamento de 52%. Foram 16 gols marcados e apenas 10 sofridos, com a defesa entre as menos vazadas da chave. Nos últimos quatro jogos, o Gipão permanece invicto, somando três vitórias e um empate.

Lei do ex

O elenco do Sergipe também traz uma forte presença de jogadores com passagem pelo próprio Santa Cruz, levantando a já conhecida "lei do ex" como ingrediente extra para o confronto. Os zagueiros Júnior Sergipano e Eduardo Guedes, além do atacante Matheus Sacramento, passaram pela base tricolor. O zagueiro Yan Oliveira, o volante Tinga e o atacante Pedro Maycon também vestiram a camisa coral em momentos distintos da carreira e podem reencontrar o ex-clube agora no mata-mata da Série D.

Velhos conhecidos

Além disso, o Gipão conta com vários jogadores conhecidos do futebol pernambucano. O goleiro Allan (ex-Petrolina), o zagueiro Matheus Henrique (ex-Maguary), o lateral Dadinha (ex-Salgueiro), o volante Moisés Ribeiro (ex-Retrô) e o atacante Júnior Pirambu (ex-Central) já atuaram por clubes do estado e conhecem bem o Santa Cruz.

Treinador pernambucano

O técnico Dico Wolley, velho conhecido do futebol pernambucano, com passagens pelo Retrô, assumiu o Sergipe durante a competição nacional e conquistou cinco vitórias em 11 partidas. Confiante, o treinador aposta no apoio da torcida para surpreender o Santa Cruz.

“É uma das principais equipes (Santa Cruz) da Série D, com um grande orçamento, mas também estamos preparados, temos uma grande equipe, uma grande torcida. Sem dúvida nenhuma vamos lotar o Batistão aqui na semana que vem e, com a força do nosso torcedor, também invadir Recife”, declarou o treinador.

Desfalque

A principal baixa do time sergipano para o jogo de ida será o atacante Reny, artilheiro da equipe na temporada com seis gols (três na Série D), que está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.