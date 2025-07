Qual será a novidade da SAF do Santa Cruz nesta semana? Arruda é o foco principal

Estádio do Arruda (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz vive mais uma semana decisiva em meio ao processo de criação de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Após semanas de negociações marcadas por turbulências e divergências internas, cresce a expectativa por uma definição nos próximos dias. A proposta apresentada pela Cobra Coral Investimentos ainda depende de avanços para se concretizar, especialmente no que diz respeito à cessão do Estádio do Arruda, considerada ponto-chave para a viabilidade do negócio.

Um dos principais pontos de debate permanece sendo a cessão do Estádio do Arruda à futura SAF. O tema divide opiniões entre conselheiros e torcedores. Enquanto uma parte entende que a transferência definitiva do estádio é essencial para garantir segurança jurídica ao investimento, há quem defenda um modelo de cessão por tempo determinado, como 50 anos, renováveis por igual período.

Pelo que prevê o contrato atual, o investimento de R$ 100 milhões será destinado exclusivamente ao patrimônio do Santa Cruz. Desse total, R$ 10 milhões seriam aportados nos dois primeiros anos após a assinatura, com o restante escalonado ao longo de até 13 anos, mas apenas caso a cessão definitiva do Arruda seja formalizada. Sem essa transferência, a SAF não estaria obrigada a realizar os aportes restantes.

De acordo com o podcast Beberibe 1285, que vem acompanhando de perto as negociações, o contrato da SAF passará por um novo aditamento, com mudanças significativas no cronograma de aportes previstos pelos investidores.

A proposta mais recente prevê que os R$ 100 milhões destinados ao patrimônio do clube sejam investidos em até três anos, uma aceleração significativa em relação ao modelo anterior, que previa esse valor diluído ao longo de até 15 anos. No entanto, a efetivação da transferência de controle da SAF só ocorrerá após o aporte completo ser realizado, como forma de garantir maior segurança e transparência na operação.

Apesar do debate em torno do patrimônio, o clima interno parece ter mudado nos últimos dias. Segundo o investidor Iran Barbosa, as reuniões mais recentes com o Conselho Deliberativo indicaram avanços significativos nas tratativas. Ele afirmou que o contrato está passando por ajustes técnicos e jurídicos finais, com o objetivo de aperfeiçoar a proposta inicial e viabilizar um modelo mais seguro para o clube.

“Essa questão do estádio é de viabilidade do negócio. Mas estamos pensando em soluções que deixem o Conselho mais confortável, para que o processo seja mais tranquilo. O objetivo é sempre beneficiar o Santa Cruz”, explicou.