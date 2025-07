Marcelo Cabo destaca trabalho mental e elogia papel de psicóloga no Santa Cruz

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz, e Marjorry Calumby, psicóloga (Rafael Vieira e Evelyn Victoria/ SCFC)

Força psicológica. O técnico Marcelo Cabo atribuiu parte fundamental da vitória do Santa Cruz sobre o Treze-PB, ao trabalho de fortalecimento mental realizado com o elenco ao longo da última semana. Em entrevista após a partida, o treinador ressaltou a atuação da psicóloga Marjorry Calumby, recém-integrada à comissão técnica, como peça-chave na preparação emocional dos jogadores para a fase decisiva da competição.

Segundo o treinador, a equipe precisou demonstrar resiliência e concentração ao atuar com um jogador a menos por mais de 70 minutos, o que exigiu um preparo psicológico apurado. “A gente ia trabalhar muito a força mental desses jogadores. Precisava recuperar o mental desses atletas. E você joga com menos um, por 70 minutos, tem que estar mentalmente muito forte, muito concentrado”, afirmou.

O comandante coral revelou que, ainda no vestiário, na última terça-feira (22), realizou uma reunião com o elenco para abordar questões de autoconfiança e foco. A conversa fez parte de uma semana intensa de planejamento, que contou com a participação de todos os departamentos do clube, incluindo o presidente. “Foi uma reunião para alinhar. Não foi uma cobrança como saiu na imprensa. Tivemos uma semana de muito trabalho para ajustar tudo e chegar sem nenhuma aresta aberta para essa fase de mata-mata”, explicou.

Um dos pontos altos da preparação foi a integração da psicóloga Marjorry Calumby à comissão técnica (especialista em psicologia organizacional e do esporte). A especialista conduziu uma palestra com o elenco na última sexta-feira, recebida com entusiasmo pelos atletas. “As palmas que você ouviu foram da palestra que ela deu. Foi algo que impactou. Já estava no nosso planejamento trazer uma profissional da área. E fico feliz que seja uma profissional do estado, que conhece nossa realidade. Tive outras opções, mas sempre que puder vou prestigiar os profissionais de Pernambuco”, ressaltou.

O treinador fez questão de ressaltar o caráter coletivo da conquista. “Uma vitória como essa não é construída por um, dois ou três profissionais. É por todos. Foi uma semana onde vimos que o Santa Cruz é muito forte”, concluiu.



Na próxima fase, o Santa Cruz enfrentará o Sergipe-SE. O jogo de ida será no Estádio Batistão, em Aracaju, enquanto a partida de volta será na Arena de Pernambuco. As datas e horários dos confrontos ainda serão definidos pela CBF.