Thiago Galhardo indica acerto da SAF do Santa Cruz: 'Vocês não sabem, mas vão saber'

'Vocês não sabem, mas vão saber': Thiago Galhardo sugere acerto da SAF do Santa Cruz

Thiago Galhardo, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Em meio à instabilidade fora das quatro linhas que assombra o Santa Cruz, o atacante Thiago Galhardo deu fortes indícios de que o clube está próximo de oficializar um acordo para a criação da sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Após a vitória convincente sobre o Treze-PB, por 3 a 0, neste domingo (27), na Arena Pernambuco, pela última rodada da fase de grupos da Série D, o jogador revelou que uma definição importante nos bastidores está prestes a ser anunciada.

Durante entrevista após o jogo, Galhardo sugeriu que a instabilidade recente vivida pelo elenco estava ligada à indefinição administrativa, mas que o cenário deve mudar nos próximos dias. “Às vezes sou proibido de falar, porque falo algumas verdades. Muitas indecisões dentro do clube, muitas coisas acontecendo... Chegou ao final pra gente. Vocês ainda não sabem, mas vão saber. Creio que essa semana”, declarou o atacante, deixando no ar a confirmação de um acerto entre o Santa Cruz e investidores da SAF.

A fala de Galhardo reforça os bastidores movimentados no Arruda. O jogo foi acompanhado por Iran Barbosa, investidor da empresa Cobra Coral Participações S/A, que negocia o controle da SAF tricolor. Ao seu lado, esteve o ex-presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, que deve atuar como consultor informal no projeto.

Extracampo atrapalhava elenco

O camisa nove também comentou sobre a influência do ambiente extracampo no desempenho recente da equipe. Segundo ele, as últimas semanas foram marcadas por instabilidade, o que teria afetado o rendimento dentro de campo.

“Desde o quinto jogo do Sousa-PB nossas semanas não vinham sendo boas. Agora conseguimos reagir. Feliz por termos nos classificado em segundo. Quem quer ser campeão não escolhe onde joga”, disse.

Além da vitória, o Santa Cruz quebrou um jejum de bolas paradas e marcou dois gols com zagueiros, outro ponto comemorado por Galhardo, que destacou a superação do grupo. A equipe garantiu vaga na próxima fase da Série D.

SAF no horizonte

A criação da SAF é tratada como estratégica para o futuro do Santa Cruz, clube que vem enfrentando sérias dificuldades financeiras e administrativas. Ainda não há confirmação oficial por parte da diretoria do Santa Cruz, mas a expectativa é que novidades da SAF sejam feitas ainda nesta semana.